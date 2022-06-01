Рекламодателям

Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером фестиваля «Наш Мир»

  • 01/06/2022, 10:27
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером фестиваля творчества детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «Наш мир», его организатором выступил Новосибирский педагогический колледж №1 им. А.С. Макаренко.

Новости бизнесаВ рамках проекта преподаватели и студенты колледжа 29 мая провели летнюю конкурсно-игровую программу для детей с ограниченными возможностями здоровья клуба «Кудрявый Ёж». Банк Уралсиб предоставил организаторам мероприятия игры, мячи, призы и сувениры.

 «Мы рады оказать посильную помощь в проведении фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Важная и непростая работа студентов и преподавателей Новосибирского педагогического колледжа заслуживает большого уважения, банк благодарит организаторов этого замечательного фестиваля», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 229 точек продаж, 1 381 банкомат, 310 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.

 

Фото предоставлено пресс-службой банка

120

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : фестиваль банки Банк Уралсиб


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

интервью

Где людей могут заменить аватары из метавселенной?

Все материалы
Лента новостей

Появились первые возможные преемники на округ экс-депутата Заксобрания Олега Иванинского

31/05/2022, 19:41

Новый уровень прожиточного минимума в Новосибирской области составит почти 14 тысяч рублей

31/05/2022, 17:31

В Новосибирске сняли ограничения на заполняемость театров

31/05/2022, 17:19

Предприятия оборонного комплекса Сибири набирают сотрудников

31/05/2022, 16:45
Популярное

Новосибирец выиграл в «Жилищной лотерее»

31/05/2022, 17:24

Молоко за вредность

31/05/2022, 12:12

Более 30 мошеннических каналов, торгующих поддельными ответами ЕГЭ и ОГЭ, нашли в Telegram накануне экзаменов

31/05/2022, 11:29
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Новости компаний

Банк Уралсиб предлагает сезонный срочный вклад «Высокий процент»

01/06/2022, 10:32

Клиенты ВТБ Мои Инвестиции могут покупать турецкую лиру, казахстанский тенге и белорусский рубль напрямую на Московской бирже

31/05/2022, 16:44

ВТБ снизил ставки по автокредитам

31/05/2022, 14:30

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Июнь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска