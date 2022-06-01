Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером фестиваля «Наш Мир»

В рамках проекта преподаватели и студенты колледжа 29 мая провели летнюю конкурсно-игровую программу для детей с ограниченными возможностями здоровья клуба «Кудрявый Ёж». Банк Уралсиб предоставил организаторам мероприятия игры, мячи, призы и сувениры.

«Мы рады оказать посильную помощь в проведении фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями. Важная и непростая работа студентов и преподавателей Новосибирского педагогического колледжа заслуживает большого уважения, банк благодарит организаторов этого замечательного фестиваля», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 апреля 2022 года насчитывает: 6 филиалов, 229 точек продаж, 1 381 банкомат, 310 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.