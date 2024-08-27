Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером Регионального слета школьных лесничеств

Партнером мероприятия выступил Банк Уралсиб. Организаторами слета стали Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области, администрация Тогучинского района, мэрия г. Тогучина, Тогучинский политехнический колледж, природоохранные и лесозащитные организации Новосибирской области.

На базе Тогучинского политехнического колледжа в течение четырех дней школьники из 9 районов Новосибирской области получали нужные в лесном деле знания – определяли вредителей леса, породу и болезни деревьев, изучали животных и птиц, а также лекарственные растения, учились тушить пожар и проходили полосу препятствий. Юные лесоводы посещали мастер-классы по посадке лесных культур, участвовали в различных конкурсах, готовили визитные карточки и агитационные плакаты на тему «Сохраним лес вместе». Для ребят была организована познавательная экскурсия в Тогучинский лесхоз. На торжественной церемонии закрытия слета всем участникам фестиваля были вручены подарки от Банка Уралсиб.

«Региональное движение школьных лесничеств растет с каждым годом, сегодня к нему присоединились более 500 талантливых мальчишек и девчонок, которые с юности осваивают такую благородную и нужную профессию лесника», – обратился к участникам слета министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин.

«Банк Уралсиб в течение нескольких лет оказывает содействие Министерству природных ресурсов Новосибирской области в проведении мероприятий экологической направленности для детей. Да и в целом волонтеры банка принимают самое активное участие в экологических и социальных акциях региона: сажают деревья, убирают мусор, помогают приютам бездомных животных», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.