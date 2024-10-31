Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»

Учредителем фестиваля выступила Администрация Новосибирского района Новосибирской области, организаторами – бюджетные учреждения дополнительного образования и образовательные учреждения Новосибирской и Кемеровской области, при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и научного сообщества региона.

В фестивале приняли участие школьники и педагоги десятков школ Новосибирской, Томской, Кемеровской, Свердловской областей, а также Монгольской народной республики и Республики Казахстан – всего более 130 человек. Программа фестиваля стартовала c научно-практической конференции, на которой были представлены более 60 проектов экологической направленности. Большое внимание привлек театрализованный конкурс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Я и мир вокруг меня», а также творческий конкурс видеороликов «НЭП: наши экологические проблемы». В фойе Дома ученых участники и гости фестиваля могли познакомиться с работами фотовыставки и рисунков, победителей и призеров районных и региональных конкурсов, посетить мастер-классы.

Банк Уралсиб с 2021 года является партнером экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих», представитель банка принимает участие в работе жюри, а также вручает подарки от банка участникам различных конкурсов фестиваля.