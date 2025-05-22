Банк Уралсиб в Новосибирске стал победителем конкурса «Финансист года-2024»

В 2024 году Банк Уралсиб в Новосибирске предложил своим клиентам целый комплекс новых продуктов и сервисов, активно развивал дистанционные каналы обслуживания по всем ключевым направлениям бизнеса. Кроме этого, в прошлом году Банк Уралсиб стал организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив в Новосибирске, содействовал развитию местных и профессиональных сообществ, проводил мероприятия по повышению финансовой грамотности, поддерживал различные экологические инициативы региона.

Одним из самых ярких деловых событий 2024 года в Новосибирске стал гастрофестиваль «В Сибири – Есть!», Уралсиб стал главным спонсором этого мероприятия. Форум собрал рестораторов, отельеров и представителей турбизнеса со всей страны для обмена опытом и поиска новых партнеров, его посетили более ста тысяч гостей.