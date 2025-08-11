Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником «Дня Земли Сибирской-2025»

8 августа в Колыванском районе Новосибирской области прошел «День Земли Сибирской-2025», участником которого стал Банк Уралсиб.

Программа форума была насыщенной и разнообразной и собрала на площадке мероприятия представителей агробизнеса: научные, промышленные, агросервисные организации. Участниками форума стали также руководители региона, представители министерства сельского хозяйства Новосибирской области, начальники органов управления АПК и специалисты сельскохозяйственных предприятий муниципальных образований Новосибирской области.

Банк Уралсиб организовал локацию, где сотрудники банка консультировали предпринимателей и представителей компаний агробизнеса по различным вопросам банковского обслуживания. Посетители смогли получить ответы на вопросы о программах кредитования и специальных программах Уралсиба. За время работы форума банком были достигнуты договоренности с десятками компаний о расчетно-кассовом обслуживании и кредитовании.