Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»

Это одно из важных событий года в сфере науки, высоких технологий и инноваций, которое собрало представителей науки, промышленности и бизнеса не только России, но и других стран. В его работе приняли участие делегации 17 стран, мероприятия посетили несколько тысяч гостей. Программа форума была насыщенной и разнообразной: выставки, пленарные заседания, круглые столы и многое другое.

Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Наталья Голубева приняла участие в круглом столе «Бизнес для общества. Социальные проекты» в студии «BFM.RU». Участники дискуссии говорили о важности поддержки социальных проектов, активном участии бизнеса в жизни региона, рассказывали о своих программах. Спикеры отметили, что вовлечение сотрудников компаний в организацию и реализацию социальных проектов дает не только профессиональный рост, расширяет кругозор, но и воспитывает гражданскую ответственность. Совместная работа региональных предприятий, организаций и бизнеса дает отличные результаты, и в дальнейшем такой симбиоз позволит реализовать большие и важные проекты.

Кроме этого, Банк Уралсиб предоставил ВГТРК Новосибирск сувенирную продукцию для проведения квеста на площадке форума. Участники ТЕХНО — квеста прошли по специальному маршруту, проявили творческие способности, показали свою эрудицию выполняя задания, получили положительные эмоции и ценные подарки от Банка Уралсиб.