Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума-выставки «Учебная Сибирь»

На форуме работали специализированные секции и круглые столы, на которых эксперты обсудили широкий круг вопросов, включая инновации, дистанционное обучение, подготовку кадров, международное сотрудничество, развитие стартапов и оценку качества образовательных программ. Программа форума была насыщенной и позволила образовательным организациям представить свои обучающие программы потенциальным абитуриентам и их родителям, обсудить с коллегами актуальные проблемы образования, обменяться опытом и наладить партнерские связи с отраслевыми поставщиками товаров и услуг.

Новосибирский филиал Банка Уралсиб, который не в первый раз принимает участие в таком форуме, представил участникам выставки свои бизнес-возможности, рассказал о поддержке учебных заведений региона, уроках финансовой грамотности и социальных акциях.

«Мы рады тому, что в третий раз принимаем участие в форуме-выставке «Учебная Сибирь» – самом масштабном мероприятии нашего региона, посвященном образованию. Сотрудники Банка Уралсиб активно работают на форуме, рассказывают бизнес-возможностях банка, о формах сотрудничества с учебными учреждениями Новосибирска, участии банка в важных социальных мероприятиях региона. Уверена, что мы смогли привлечь внимание и заинтересовать образовательные учреждения региона в сотрудничестве с Уралсибом.», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

В этом году сотрудники Уралсиба активно взаимодействовали с образовательными учреждениями региона. Так, представители банка регулярно выступали с лекциями по финансовой грамотности перед работниками бюджетной сферы, педагогами школ и детских садов, а также школьниками и дошкольниками. Также в апреле текущего года сотрудники Банка Уралсиб приняли участие в уборке территории Средней общеобразовательной школы № 135 в Кировском районе и Средней общеобразовательной школы № 173 в Калининском районе Новосибирска. В конце сентября Уралсиб стал партнером «Образовательной аллеи» в парке Дома молодежи «Маяк» в Советском районе Новосибирска. Участники акции высадили 35 лип, кроме этого уралсибовцы отремонтировали скамейки парка и установили новые урны.