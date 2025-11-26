Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»

Новосибирский филиал Банка Уралсиб в третий раз стал партнёром региональной деловой премии «Человек года», которую ежегодно на протяжении 15 лет проводит издание «Деловой квартал». Торжественная церемония прошла 24 ноября в Государственном концертном зале имени А. М. Каца и собрала более 800 гостей – представителей бизнеса, органов государственной власти, общественных организаций Новосибирска.

Награды победителям вручали представители министерств регионального правительства и известные бизнесмены региона. В этом году были представлены 14 номинаций: «Стартапер года», «Инноватор года», «Человек года в сфере IT», «Строитель года», «Промышленник года», «Экспортер года», «Человек года в сфере культуры», «Человек года в сфере просвещения», «Человек года в сфере медицины», «Человек года в сфере франчайзинга», «Человек года в сфере дизайна одежды», «Ресторатор года», «Социально ответственный бизнес. Экологичексие инициативы для Новосибирска», «Бизнес-семья года».

Участники конкурса подавали заявки в экспертный совет, который отобрал от трех до пяти претендентов на победу в каждой номинации. В экспертный совет вошли представители власти, профессиональных и отраслевых союзов, новосибирские бизнесмены, независимые аналитики рынков, а также редакция «Делового квартала» в Новосибирске. Лауреатами премии стали предприниматели Новосибирска, которые внесли наибольший вклад в развитие своей отрасли в текущем году, внедряли новые технологии, развивали и поддерживали социально-ориентированные проекты региона. Банк Уралсиб стал партнером премии в номинации «Человек года в сфере просвещения».