Банк Уралсиб в Омске стал партнером V Форума «Занят Сам» — 2024

04 апреля в г. Омске в Конгресс-холле прошел Юбилейный V Форум «Занят Сам» — 2024 «Акселерация. Из самозанятости в предпринимательство», партнером которого выступил Банк Уралсиб. В мероприятии приняли участие более пятисот предпринимателей Омской области.

Форум проводился Министерством экономического развития Омской области и центром «Мой бизнес» в Омске совместно с Омским региональным отделением «Опоры России» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Программа включала выступление топоповых спикеров, ярмарку самозанятых, серию мастер-классов, на площадке работали фотозоны, проходил розыгрыш призов и награждение победителей.

Банк Уралсиб организовал на форуме свою локацию, где гости могли получить информацию о программах и продуктах банка для предпринимателей. Руководитель Дирекции привлечения и развития продаж малого бизнеса в Омской Территориальной Дирекции ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Елена Кролевец выступила на пленарном заседании с презентацией, на которой представила возможности Уралсиба в работе с самозанятыми.