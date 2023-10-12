Банк Уралсиб – в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших программ рефинансирования в сентябре 2023 года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-100 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.08.2023 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей; стоимость страхования, если оно необходимо, сумма и срок рефинансирования, наличие опции для понижения ставки, а также ряд других параметров.

Ознакомиться с полными условиями потребительского кредитования и рефинансирования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.