Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»

Банк Уралсиб в г. Новосибирске в третий раз стал лауреатом конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка», по итогам 2023 года одержал победу в номинации «За стабильность и профессионализм». Церемония награждения прошла 26 июня в мэрии Новосибирска, памятные дипломы и медали победителям вручил вице-мэр города Максим Останин.

Конкурсная комиссия оценивала претендентов по нескольким критериям: соответствие услуг и продукции стандартам качества и безопасности, инновационные подходы в работе и др. В 2023 году Банк Уралсиб продолжил развивать линейку продуктов и цифровые сервисы для малого бизнеса. Также в прошлом году банк не раз становился партнером важных городских мероприятий, принимал активное участие в различных бизнес-проектах и мероприятиях социальной направленности.

«Участие и победа в конкурсе «Новосибирская марка» стимулируют нас активно развивать услуги и сервисы, повышать качество обслуживания на всех этапах взаимодействия с организациями. И это дает нам возможность конкурировать на рынке банковских услуг, предлагать услуги высокого качества, отвечающие потребностям клиентов», – отметила управ­ляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Новосибирск Наталья Голубева.

Организаторами конкурса с 2002 года выступают Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Межрегиональная Ассоциация руководителей предприятий и мэрия города Новосибирска. Каждый год конкурс привлекает внимание всего делового сообщества Новосибирска, его участниками становятся ведущие компании из различных сфер экономики. В 2024 году знаком качества «Новосибирская марка» были отмечены 64 предприятия и организации города.