Банк Уралсиб вошел в Топ-10 лучших ипотечных программ на вторичном рынке

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших ипотечных программ на вторичном рынке в марте 2025 года, который подготовил портал Выберу.ру. В десятку лучших попала программа Уралсиба «Готовое жилье»