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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 1 полугодие

  • 05/08/2025, 09:39
Всего с января по июнь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 17,9 млрд рублей.

банк УралсибБанк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования в первой половине 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по июнь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 17,9 млрд рублей.

Также по результатам первого полугодия 2025 года Уралсиб входит в Топ-10 среди банков Высшей ипотечной лиги еще по двум показателям. Банк занимает 10-е место по размеру ипотечного портфеля, который на 01.07.2025 года достиг 147,4 млрд рублей, а также по объему кредитования на первичном рынке – сумма выданных кредитов составила 8,2 млрд рублей.

За первые 6 месяцев текущего года Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, также за этот период заметно выросла доля кредитования по собственным ипотечным программам банка – в 5,7 раза по сравнению с 1 полугодием 2024 года, а выдачи по программе Семейной ипотеки увеличились в 1,6 раза.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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