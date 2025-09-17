Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 7 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по июль 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 20,8 млрд рублей.

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке – 9,6 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» – 8,8 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.08.2025 года – 148,7 млрд рублей.