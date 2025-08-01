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Банк Уралсиб вошел в Топ-3 рейтинга лучших автокредитов с господдержкой

  • 01/08/2025, 09:50
Эксперты проанализировали предложения с наиболее привлекательными условиями от банков-участников госпрограммы.

Банк УралсибБанк Уралсиб вошел в Топ-3 июльского рейтинга лучших автокредитов с государственной поддержкой, подготовленного порталом Выберу.ру. Эксперты проанализировали предложения с наиболее привлекательными условиями от банков-участников госпрограммы.

При составлении рейтинга аналитики портала обращали особое внимание на величину ставки, срок автокредита и на его максимальную сумму. Также анализировались полная стоимость автокредита, сумма ежемесячных платежей, условия личного страхования и страхования автомобиля, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, эксперты учитывали диапазон ставок, влияние платной опции «понижение процента» и другие параметры.

Банк Уралсиб в последние годы активно развивает автокредитование. Оно является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса – по итогам первого полугодия 2025 года автокредитный портфель банка года увеличился на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а объемы автокредитования показали рост в 23% к прошлогоднему показателю.

Клиентам Уралсиба доступен широкий выбор программ, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 13 млн рублей, максимальный срок кредитования – 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


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