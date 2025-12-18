Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности

Проект проходил в конкурсном формате, каждая команда разрабатывала собственное приложение, затем сотрудники банка тестировали и оценивали каждое приложение. До финала дошли 2 команды, одна из которых получила приглашение на стажировку, второй вручили благодарственные письма Банка Уралсиб. Приложение включает в себя тесты по банковским продуктам: вкладам, кредитам, ипотеке, акциям, и другим, а также предлагает пользователю просветительские статьи, тематические новости, различные игровые элементы.

«Данный проект носит социальный характер и направлен на повышение финансовой грамотности среди всех возрастных категорий населения. Кроме этого, я уверена, что таланты и энергия откроют перед студентами-участниками этого проекта серьезные перспективы. А мы с большим интересом будет следить за развитием молодых специалистов НГУЭУ» — отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.