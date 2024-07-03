Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов

Теперь за результативную рекомендацию – открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом – партнер получит вознаграждение до 7500 рублей.

Итоговые выплаты за привлечение нового клиента могут быть и выше – вознаграждение начисляется и за другие открытые по рекомендации партнера продукты. Также можно приводить в программу других партнеров и получать вознаграждение с их результативных заявок.

Присоединиться к программе просто: вы регистрируетесь в личном кабинете партнерской программы; мы оформляем Договор оферты и подключаем вас к программе за 5 минут в любом регионе.

После подключения вы заполняете заявки на открытие счетов для компаний или ИП и получаете вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет или открытый продукт**.

Предложение может быть интересно специалистам, оказывающим услуги малому бизнесу, фрилансерам и самозанятым, бухгалтерам, юристам, разработчикам и другим физлицам, активно взаимодействующим с бизнесом.

Более подробную информацию о программе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Счет с операциями не менее 5200 рублей в месяц, подробные условия – на сайте Программы

** При выполнении условий пользовательского соглашения.