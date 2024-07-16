Банк Уралсиб выступил генеральным партнером гастротуристического фестиваля-форума «В Сибири – Есть!»

С 12 по 14 июля на Михайловской набережной Новосибирска прошел третий гастротуристический фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!», главным спонсором которого стал Банк Уралсиб. Организатором фестиваля выступило Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области – совместно с представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ», а также при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

Форум собрал рестораторов, отельеров и представителей турбизнеса со всей страны для обмена опытом и поиска новых партнеров. На открытии фестиваля с приветствием выступили губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр города Новосибирска Максим Кудрявцев. На Михайловской набережной разместился фудкорт с национальной кухней, гастрономическая и ремесленная ярмарки, гостям фестиваля была предложена большая развлекательная программа, семейные эстафеты и мастер-классы, а также концерт хедлайнера фестиваля Дмитрия Колдуна.

Банк Уралсиб провел специальную акцию, в рамках которой гостям в период проведения гастрономического фестиваля «В Сибири – Есть!» начислялись до 50% кешбэка рублями за покупки во всех кафе и ресторанах Новосибирска. Уралсиб принимал своих гостей в непосредственной близости к главной сцене фестиваля – здесь их ждали зона отдыха, фитостена, фотобудка с искусственным интеллектом, игровые аттракционы для детей.

«Гастрофестиваль «В Сибири — ЕСТЬ!» – одно из самых ярких и значимых событий этого лета, и мы рады, что стали генеральным партнером форума, приняли активное участие в его работе. Форум дал хороший импульс дальнейшему развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности в нашем городе, а мы в свою очередь показали потенциал Уралсиба, рассказали о возможностях банка, познакомились с большим количеством предпринимателей», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Наталья Голубева.

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