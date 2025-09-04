Рекламодателям

Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов

  • 04/09/2025, 09:10
Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно

банк УралсибБанк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» – каждый новый бизнес-клиент, открывший расчетный счет в российских и белорусских рублях, получает 3 месяца льготного обслуживания в подарок, включая:

  • бесплатное открытие счета в рублях РФ и белорусских рублях;
  • бесплатное ведение счета (при наличии операций в календарный месяц в рублях РФ и белорусских рублях);
  • Переводы в Беларусь:
  • в российских рублях – 100 рублей РФ за перевод;

–   в белорусских рублях – 100 рублей РФ за перевод.

Также для всех бизнес-клиентов, работающих в рамках ВЭД: бесплатная постановка на учет контракта или кредитного договора в день представления документов, профессиональная поддержка банка от экспертизы контракта до подбора маршрутизации перевода, сопровождение сделки клиента персональным валютным контролером от заключения до исполнения. Дополнительные сервисы по ВЭД на индивидуальных условиях: от поиска и проверки иностранного контрагента до осуществления таможенно-логистических услуг.

Участниками акции могут стать новые бизнес-клиенты Банка Уралсиб (юрлица и индивидуальные предприниматели), открывшие в период проведения акции расчетный счет с одновременным подключением специальных тарифов акции.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

Erid:F7NfYUJCUneTSUCfwjQf
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
665

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Герман Тепляков, бизнес-антрополог

Герман Тепляков: Глобальный сдвиг в потреблении информации делает общество уязвимым для манипуляций

Внимание аудитории к любому проекту, продукту или услуге становится все более мимолетным
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске назвали самых крупных должников за вывоз мусора
4/09/25 10:30
Бизнес
На предприятиях Новосибирска падает объем гражданских заказов
4/09/25 10:00
Бизнес Власть Промышленность
Центр «Мой бизнес» стал трамплином для роста предпринимателей
4/09/25 9:00
Бизнес
НСО вместе со всей страной отметила День солидарности борьбы с терроризмом
3/09/25 18:40
Власть
Новосибирские ученые рассказали про осенние астрономические явления 2025 года
3/09/25 18:30
Общество
Названа дата открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске
3/09/25 18:13
Власть Город Транспорт
В Новосибирске прошел пикет в поддержку региональной надбавки к пенсиям
3/09/25 18:05
Власть
В Новосибирске готовится к открытию вторая ГЧП-поликлиника
3/09/25 18:00
Медицина Общество
80% переводов в Китай россияне направляют на покупку автомобилей
3/09/25 17:39
Финансы
На фоне отмены виз снизились цены на авиабилеты из Новосибирска в Китай
3/09/25 17:35
Общество
В Новосибирске будут судить чиновника и предпринимательницу за коррупцию
3/09/25 17:15
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирские музыканты предложили признать песню «3 сентября» культурным наследием
3/09/25 17:00
Культура Общество
Самая большая районная Детская школа искусств торжественно открыта в Черепаново
3/09/25 16:45
Власть
Новосибирцам рассказали о реальных ценах и сложностях поездки в Китай
3/09/25 16:30
Общество Туризм
Профориентация и сотрудничество с бизнесом увеличили баллы в вузах Новосибирска
3/09/25 16:00
Бизнес Образование Общество
Новосибирцам предложили выбрать названия для улиц в Клюквенном
3/09/25 15:45
Город Недвижимость Общество
Эксперты рассказали о предпочтениях российских зумеров в форматах работы
3/09/25 15:00
Общество
В новом эпидсезоне пик заболеваемости в Новосибирске ожидается в декабре
3/09/25 14:00
Общество
Последний официальный долгострой завершают в Новосибирске
3/09/25 13:30
Власть Недвижимость Общество
В Госавтоинспекции разъяснили новые размеры госпошлин с 1 сентября
3/09/25 13:00
Общество
Популярное
Школьники Новосибирска изучают профессии в рамках творческой гостиной
3/09/25 19:30
Летучие мыши стали чаще залетать в квартиры новосибирцев
2/09/25 18:15
Лунный календарь для любителей комнатных растений на сентябрь 2025
31/08/25 10:15
В конкурсе таксистов в России в этом году участвует много женщин
29/08/25 12:30
Новосибирский гид рассказала о жизни Вольфа Мессинга в столице Сибири
22/08/25 10:00
В Ленинском районе Новосибирска в садовом обществе погибли собаки
20/08/25 14:00

Новости компаний

Банк Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов
4/09/25 9:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО
3/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером спортивного фестиваля
2/09/25 9:35
Клиенты Уралсиба стали победителями акции «Розыгрыш миллиона с партнерами Юнистрим»
2/09/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске стал участником международного форума «Технопром-2025»
1/09/25 9:11
Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба – в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкой
28/08/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Сентябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять