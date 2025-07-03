Банк Уралсиб запустил акцию «Много платежей» для новых бизнес-клиентов

Новые клиенты, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Максимальный» и опции «Много платежей +», могут в течение 3 месяцев бесплатно
осуществлять платежи:
- юрлицам и ИП – безлимитно;
- физлицам от клиента-юрлица – до 3,5 млн рублей в месяц;
- физлицам от клиента-ИП – до 3,75 млн рублей в месяц.
По истечении 3 месяцев бесплатного обслуживания стоимость опции «Много платежей +» составит 1990 рублей в месяц.
Акция действует с 1 июля по 30 ноября 2025 года включительно.
*Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих старту акции «Много платежей».