Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» для новых бизнес-клиентов с бесплатным РКО

  • 03/09/2025, 09:10
Банк Уралсиб запустил акцию «Тест-драйв» со специальными условиями для новых бизнес-клиентов банка – юрлиц, индивидуальных предпринимателей, физлиц с частной практикой.

банк УралсибПринять участие в акции могут новые клиенты*, открывшие расчетный счет с одновременным подключением пакета услуг «Удобный». Первые 6 месяцев расчетно-кассовое обслуживание становится для них бесплатным, далее – оно составит 690 рублей в месяц. В акции участвует только один (первый открытый) расчетный счет участника акции.

Акция проводится с 1 сентября по 30 ноября 2025 года включительно. Подробнее об акции – на сайте Банка Уралсиба и по телефону 8-800-700-77-16.

*Новые клиенты – клиенты, не имеющие действующих расчетных счетов в Банке Уралсиб в течение трех месяцев, предшествующих участию в акции «Тест-драйв».

Erid:F7NfYUJCUneTSU6Jk8Y9
Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»
Фото предоставлено рекламодателем
Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Банк Уралсиб


