Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам

Банк Уралсиб предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям новый сервис мгновенных переводов с расчетного счета физлицам*. Зачисление средств по номеру карты физлица и отражение в выписке по расчетному счету клиента выполняется в режиме онлайн.
Новый функционал будет удобен для автодилеров, ломозаготовителей, страховых компаний, МФО, ломбардов и других компаний, осуществляющих переводы физлицам. Услуга подходит для быстрых расчетов с водителями, курьерами, торговыми представителями и фрилансерами сразу после выполнения работ. Она позволит оптимизировать бизнес-процессы благодаря встроенной отчетности, аналитике и удобным инструментам.
Возможности KVELL:
Подключить услугу просто – для этого достаточно открыть в Банке Уралсиб расчетный счет для бизнеса и присоединиться к сервису KVELL в интернет-банке.
Подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
*Предоставляется партнером – ООО «КВЕЛЛ».
