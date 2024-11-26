Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса

Общая сумма неоплаченных документов на главной странице и в карточке счета выводится по статусам: «Ожидают средства» и «Ожидают акцепт» и видам картотеки. Документы группируются в хронологическом порядке по дате поступления в картотеку, там же можно запросить справку о составе картотеки.

Предупреждения об ограничениях и арестах при распоряжении счетами:

при запрете любых расходных операции появляется значок «стоп»;

При наличии ограничений по 115-ФЗ появляется уведомление о том, что доступ к интернет-банку ограничен;

ограничения группируются по типам: ФНС, ФТС, исполнительных органов, судов;

выводится информация о номере и дате принятия решения, органе, сумме ограничения. (данный способ доступен всем клиентам с указанием общей суммы ограничений по счету, причин возникновения ограничений и рекомендации по их снятию).

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.