Банк Уралсиб запустил стоп-информер в онлайн-банке для бизнеса

Общая сумма неоплаченных документов на главной странице и в карточке счета выводится по статусам: «Ожидают средства» и «Ожидают акцепт» и видам картотеки. Документы группируются в хронологическом порядке по дате поступления в картотеку, там же можно запросить справку о составе картотеки.
Предупреждения об ограничениях и арестах при распоряжении счетами:
Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.
Рубрики :
Регионы:
Теги :