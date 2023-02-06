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Бастрыкин поручил провести проверку в отношении сибирячки, в квартире которой проживает 50 собак

  • 06/02/2023, 17:43
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Бастрыкин поручил провести проверку в отношении сибирячки, в квартире которой проживает 50 собак
При этом муниципальные власти ничего не предпринимают и жалобы соседей просто игнорируют.

Ранее на жительницу Новосибирска председателю СКР пожаловались соседи, которые писали, что она разводит в доме и квартире 50 четвероногих особей, пишет издание «Вечерний Новосибирск».

— Данные люди не подбирают брошенных больных собак, они разводят их на участке и в квартире, они не выгуливаются, моча и фекалии протекают со 2 этажа в квартиру на 1 этаже. На 1 этаже обрушен потолочный слой, моча протекает в квартиру, где проживает семья с маленьким ребёнком. На участке находятся более 30 собак, которые постоянно приносят помёт. Поголовье щенков и взрослых собак растёт, — рассказывали местные в паблике АСТ-54.

Кроме того, писали, что огромная стая ни один раз нападала на соседей, так как хозяйка их плохо кормит, поэтому животные постоянно голодные.

При этом, по словам местных жителей, муниципальные власти ничего не предпринимают и жалобы просто игнорируют.

— Неоднократно обращались в администрацию Октябрьского района города Новосибирска, в отдел полиции 6 (Октябрьский), в городскую прокуратуру, в прокуратуру Октябрьского района, в мэрию. Более того, Октябрьский районный суд 8 ноября 2017 года обязал ответчика в течении одного месяца снести (демонтировать) ограждения, теплицы и хозяйственные постройки. Сейчас 2023 год, решение суда мэрией Новосибирска не выполнено, судебные приставы по исполнению решения суда не работают, — жаловались новосибирцы.

На этот раз после проверки СКР будет принято процессуальное решение.

Ранее редакция сообщала, что депутат из Рязани предупредил школьников о перспективе «валяться на помойке».

Фото: pixabay.com — Andrey_and_Lesya

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : проверка СКР инцидент домашние животные Бастрыкин


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