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Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с закрытым в холодильном складском помещении ребенком

  • 30/08/2022, 11:04
Автор:
уголовное дело
Сотрудник магазина на улице Селезнева в Новосибирске закрыл там 9-летнего мальчика по причине того, что последний попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина, следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п.  «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, сотрудник магазина на улице Селезнева в Новосибирске закрыл 9-летнего мальчика в холодильном складском помещении.

Отмечается, что эпизод произошел из-за того, что мальчик попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СУ СКР по Новосибирской области.

Фото с сайта СУ СКР по Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : уголовное дело дети Бастрыкин


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