Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента с закрытым в холодильном складском помещении ребенком

По поручению Председателя СК России Александра Бастрыкина, следственными органами СКР по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетнего, то есть по признакам преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, сотрудник магазина на улице Селезнева в Новосибирске закрыл 9-летнего мальчика в холодильном складском помещении.

Отмечается, что эпизод произошел из-за того, что мальчик попросил убрать просроченные продукты с прилавков.

По уголовному делу проводится необходимый комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, добавили в СУ СКР по Новосибирской области.