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билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» агрохолдинга «РумелкоАгро» в Алтайском крае

  • 28/02/2025, 12:36
билайн бизнес обеспечил доступ к связи на молочном комплексе «Яново» агрохолдинга «РумелкоАгро» в Алтайском крае
«Яново» — молочный комплекс, в котором планируется производить 35 тыс. тонн молока в год.

На предприятии необходимо было наладить структурированные кабельные системы, локальные вычислительные сети, пожарную сигнализацию, системы видеонаблюдения и контроля и управления доступом, организовать Wi-Fi-сеть, а также выполнить работы по улучшению качества мобильной сети билайн. Агрохолдинг «Румелко» пригласил специалистов билайн бизнес.

Работы по организации вышеперечисленных систем, заняли меньше года. В результате проведенных силами билайн бизнес работ «Яново» удалось оцифровать рабочие места, улучшить бизнес-процессы и организовать комфортные условия труда для сотрудников.

Ирина Щепель, директор по животноводству МК «Яново»:

«Компании было важно найти надежного подрядчика, который сможет организовать работу на отдаленной от города территории — предприятие, на котором планировалось настроить телекоммуникационное оборудование, находится в 40 км от ближайшего крупного населенного пункта. Специалисты билайн бизнеса нашли локального партнера, оптимизировали ранее спроектированную систему, а также успели выполнить поставленную задачу в кратчайшие сроки».

«Для билайн бизнес важно поддерживать инвестиционные проекты в сельское хозяйство, которые производят сырье для обеспечения жителей качественными продуктами питания, создают рабочие места и делают это инновационно: нам удалось оптимизировать работу сотрудников на предприятии, где будут содержать около 7 тыс. голов скота. Мы столкнулись с определенными логистическими сложностями, но смогли решить поставленные задачи, во многом благодаря большой сети партнеров билайн бизнес», — комментирует окончание работ Оксана Гинатулина, руководитель направления корпоративного бизнеса билайн.

МК «Яново» входит в группу «Румелко», которая связана с «НЛМК» – собственником градообразующего предприятия Заринска «Алтай-Кокса». «Румелко» – группа компаний, специализирующаяся на молочном животноводстве и растениеводстве.

билайн бизнес — один из крупнейших поставщиков телекоммуникационных и IT-сервисов в России. Специалисты билайн бизнеса развивают продукты и услуги, которые направлены на защиту от киберугроз и атак, продвигают технологии больших данных и аналитики, развивают решения в сфере digital-рекламы, цифровой трансформации бизнеса, а также облачную инфраструктуру и инструменты по защите и управлению ей.

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Фото: ru.freepik.com/Автор: aleksandarlittlewolf 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск Алтай

Теги : Оксана Гинатулина МК «Яново» билайн бизнес АПК Агрохолдинг «РумелкоАгро»


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