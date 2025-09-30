«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий

В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
Среди первых партнеров — известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:
Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»:
«Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. «Билайн бизнес» дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым — такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса».
Специальное предложение доступно клиентам «билайн бизнес», подключившим следующие услуги:
Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам «билайн бизнес» доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.
Срок действия акции с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях — по ссылке.
