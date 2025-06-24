билайн и VK Tech предложат бизнесу облачные сервисы нового уровня

Два лидера российского ИТ-рынка объединят силы в создании высоконадежных, безопасных и масштабируемых облачных сервисов для бизнеса.
В рамках партнерства запланировано объединение продуктовых линеек Beeline Cloud и VK Cloud. Корпоративные заказчики смогут в режиме одного окна пользоваться возможностями обеих платформ:
Кроме того, Билайн и VK Tech запустят совместный продукт — облачный сервис Disaster Recovery, уникальный набор опций, куда войдут:
Клиентам будут доступны полная автоматизация CI/CD и инфраструктуры как кода, корпоративный уровень кибербезопасности и централизованное управление ресурсами, которые обеспечивает Билайн, а также экспертиза VK Tech в построении публичных и частных облаков, автоматизации бизнес-процессов и интеграции корпоративных коммуникаций.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
«Спрос на гарантированное восстановление данных и непрерывность бизнес-процессов сейчас выходит на первый план. Интеграция нашей инфраструктуры и технологий VK Tech позволит предложить корпоративным клиентам услуги нового уровня. Более того, объединив усилия, мы сможем сформировать экосистему, в которой каждая компания, от стартапа до крупного предприятия, будет масштабироваться без ограничений. Таким образом мы рассчитываем задать новый стандарт для российского ИТ-рынка и внести вклад в развитие цифровой инфраструктуры страны».
Павел Гонтарев, генеральный директор VK Tech:
«Благодаря нашему партнерству гораздо большее количество корпоративных клиентов получит доступ к сервисам VK Tech. Интеграция VK Cloud и Beeline Cloud позволит реализовать мультиоблачные сценарии. Это важно для минимизации рисков, оптимизации затрат и обеспечения непрерывности бизнеса»
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Фото предоставлено пресс-службой билайн, из личного архива спикеров
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