Билайн обеспечивает доставку 80% корпоративных SIM-карт в течение суток

Сервис курьерской доставки для сегмента b2b был запущен «билайн бизнес» в 2017 году и на сегодняшний день доступен для новых и действующих клиентов оператора на всей территории Российской Федерации. Доставка в течение суток осуществляется в большей части населенных пунктов, список планируется расширять и далее.
Дополнительным преимуществом для корпоративных заказчиков стала возможность полностью дистанционного оформления услуг мобильной связи, введенная в марте 2023 года. Процесс позволяет:
Сергей Субботин, директор по маркетингу «билайн бизнес»:
«Обеспечение оперативного сервиса для бизнес-клиентов является стратегическим приоритетом компании. Достигнутый показатель – 80% доставок в течение 24 часов – подтверждает эффективность нашей логистической системы. Параллельно мы развиваем цифровые каналы обслуживания, что позволяет клиентам в любом регионе страны быстро подключать услуги связи с существенной экономией времени и ресурсов. Внедрение онлайн-оформления стало логичным продолжением нашей стратегии по цифровой трансформации сервисов для корпоративного сегмента».
Ключевые преимущества сервиса:
✓ Гарантированная доставка в срок
✓ Полностью дистанционное подключение
✓ Экономия до 20% на корпоративной связи
✓ Электронный документооборот
✓ Общероссийская доступность услуг
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Фото: ru.freepik.com/Автор: senivpetro
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