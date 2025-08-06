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Билайн совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ

  • 06/08/2025, 14:43
Билайн совместно с China Telecom обеспечат работу сервисов и интернета в китайских автомобилях в России и странах СНГ
Партнерство охватит крупнейших автопроизводителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и другие.

«Билайн бизнес» (корпоративное направление ПАО «ВымпелКом», объединяющее под брендом Билайн услуги и сервисы для компаний) и китайская телекоммуникационная компания China Telecom подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого операторы займутся цифровизацией автомобилей из Китая. Партнерство охватит крупнейших автопроизводителей, включая Changan, Avatr, Xpeng и другие. Компании сфокусируются на разработке сервисов для подключенных автомобилей: мультимедиа, телематика и автономная связь. Результатом должен стать, в частности, доступ к онлайн-сервисам непосредственно с водительского кресла.

Рынок транспорта — крупнейший сегмент рынка корпоративного «интернета вещей» в России. Его условно можно разделить на следующие направления:

  • мониторинг грузов
  • управление корпоративными автопарками (Fleet Management, «управление автопарком»)
  • Х-шеринг (X-sharing, общее название различных видов совместного потребления автосервисов)
  • подключенные автомобили (Connected Car, «подключенный автомобиль»)

Проект, реализуемый «Билайн бизнес» совместно с China Telecom, относится к направлению Connected Car. Подключенный автомобиль на этапе производства оснащается SIM-картой, которая после активации в соответствии с установленными требованиями позволяет взаимодействовать с приложениями, передавать информацию (данные о давлении в шинах, температуре в салоне и прочее) и обновлять программное обеспечение через интернет — без визита в сервис. Также владельцы авто смогут управлять рядом функций через мобильное приложение: пользоваться онлайн-навигацией, слушать музыку, общаться в соцсетях и играть в игры.

Господин Ма Гуани, генеральный директор China Telecom в РФ:

«China Telecom уделяет первостепенное внимание своим клиентам, особенно китайским автопроизводителям, которые активно расширяют свое присутствие на новых рынках. Именно поэтому партнерство с компанией Билайн имеет для нас особое значение. Мы высоко ценим профессиональный опыт оператора в работе с российскими автопроизводителями и развитую платформу управления SIM-картами, которая позволяет контролировать и управлять устройствами при помощи функций искусственного интеллекта. Также вопросы безопасности играют важную роль и здесь важно отметить возможность Билайна организовывать изолированные сети с организацией физического стыка и маршрутизацией трафика через выделенный APN. Эти возможности позволяют нам эффективно отвечать на постоянно растущие запросы китайских автопроизводителей».

Александр Хомутинников, директор по развитию продуктов «интернета вещей» и оператора фискальных данных Билайна:

«После 2022 года рынок автомобилей РФ претерпел изменения: появляется больше интеллектуальных моделей, преимущественно китайских, которые на текущий момент не имеют собственных производств на территории России. Глобальная цель Билайна добиться того, чтобы каждая машина, попадающая на территорию России, уже имела SIM-карту и профиль оператора для получения онлайн-сервисов.  В рамках этого проекта операторы договорились о тесной интеграции между внутренними системами компаний для возможности предоставления удобного сервиса китайским автопроизводителям, чтобы выход на новый рынок для них был максимально удобным и бесшовным, с полным соблюдением требований российского законодательства».

Илья Вантеев, директор по работе с национальными и международными операторами Билайна:

«Подписание договора является важным первым шагом для развития нового направления сотрудничества между China Telecom и Билайн. Данное взаимодействие добавит новые возможности и усилит уже сформировавшееся взаимовыгодное партнерство между нашими компаниями».

Билайн является одним из лидеров в сфере Connected Car в России и накопил значительный опыт в области цифровых решений для автомобилей: с 2019 года SIM-карты оператора устанавливались в модели Renault, с 2020 года – в Nissan и Infinity, КАМАЗ, АвтоВАЗ.

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Фото: ru.freepik.com/Автор: rawpixel.com 

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирcк

Теги : Билайн


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