«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса

В мире бизнеса, где постоянно появляются новые вызовы и возможности, важно быть в курсе последних тенденций. Нужно оперативно получать актуальные знания, находить надежных партнеров и вдохновляться на новые свершения. Такие возможности предоставляет «Бизнес-Фест» «Сбера» — форум для предпринимателей, который стал знаковым событием в деловой жизни Новосибирска.

Программа в столице Сибири была наполнена топовыми спикерами, такими как Игорь Манн — эксперт по маркетингу, автор 50+ книг, сооснователь «МИФ» и «Книгиум» или Сергей Рязанский — Герой России, летчик-космонавт, первый ученый-командир космического корабля.

На фестивале, помимо основной площадки, работал еще ряд секций.

В «Деловой среде» обсуждали лучшие практики предпринимательства, успешные и неудачные кейсы.

«Менторская гостиная» предлагала личные беседы с опытными наставниками.

Нетворкинг-зона предоставляла возможности для поиска профессиональных контактов и обмена опытом.

Цифровые технологии сегодня меняют правила игры, ожидания клиентов стремительно растут, а глобальные экономические тренды требуют гибкости. Как отмечали спикеры фестиваля, в этой реальности успех приходит к тем, кто умеет:

оперативно внедрять инновационные решения;

выстраивать эффективные бизнес‑процессы;

находить нетривиальные пути роста;

создавать прочные партнерские сети.

«Бизнес-Фест» выступает катализатором этих процессов. Это не просто конференция или выставка — это живая экосистема, где пересекаются идеи, опыт и ресурсы. Здесь встречаются:

начинающие предприниматели, ищущие стартовые точки для своего дела;

владельцы малого и среднего бизнеса, стремящиеся масштабироваться;

топ‑менеджеры крупных компаний, изучающие передовые практики;

эксперты и консультанты, готовые поделиться проверенными методиками.

— Я впервые участвую в «Бизнес-Фесте». Мне было интересно узнать, что это за мероприятие и какие возможности оно открывает. Это шанс познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое, а также послушать интересных спикеров. Сейчас я хочу получить новый взгляд на свою работу и увидеть ее с другой стороны. Чтобы активно работать на рынке, нужно с энтузиазмом продвигать себя онлайн. Именно этому я хочу научиться, — поделилась с корреспондентом Infopro54 впечатлениями от фестиваля риелтор Елена.

Стоит отметить, что для «Сбера» фестиваль — не разовая акция, а часть системной работы по поддержке предпринимательского сообщества.

— «Бизнес-Фест» мы проводим уже не первый год. В этот раз в Новосибирске он проходит на «Локомотиве-Арене». На мероприятие зарегистрировались 9 тысяч человек. Это говорит о том, что бизнес заинтересован в этом событии, чувствует его ценность и видит в нем новые возможности. Прямой прибыли для нас от мероприятия нет, но это инвестиция в будущее, — рассказал Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением «Сбера».

Как отметил Александр Солоп, малый бизнес для региона — ключевой каркас и главный драйвер развития экономики, так как более 400 тысяч человек в регионе заняты в сфере малого и среднего бизнеса — это треть от всех рабочих мест в регионе.