«Бизнес-Фест» «Сбера» в Новосибирске стал точкой притяжения для бизнеса

  • 28/11/2025, 17:38
Автор: Артем Рязанов
бизнес Фест
Для участия в мероприятии зарегистрировались около 9 тысяч предпринимателей

В мире бизнеса, где постоянно появляются новые вызовы и возможности, важно быть в курсе последних тенденций. Нужно оперативно получать актуальные знания, находить надежных партнеров и вдохновляться на новые свершения. Такие возможности предоставляет «Бизнес-Фест» «Сбера» — форум для предпринимателей, который стал знаковым событием в деловой жизни Новосибирска.

Программа в столице Сибири была наполнена топовыми спикерами, такими как Игорь Манн — эксперт по маркетингу, автор 50+ книг, сооснователь «МИФ» и «Книгиум» или Сергей Рязанский — Герой России, летчик-космонавт, первый ученый-командир космического корабля.

На фестивале, помимо основной площадки, работал еще ряд секций.

  • В «Деловой среде» обсуждали лучшие практики предпринимательства, успешные и неудачные кейсы.
  • «Менторская гостиная» предлагала личные беседы с опытными наставниками.
  • Нетворкинг-зона предоставляла возможности для поиска профессиональных контактов и обмена опытом.

Цифровые технологии сегодня меняют правила игры, ожидания клиентов стремительно растут, а глобальные экономические тренды требуют гибкости. Как отмечали спикеры фестиваля, в этой реальности успех приходит к тем, кто умеет:

  • оперативно внедрять инновационные решения;
  • выстраивать эффективные бизнес‑процессы;
  • находить нетривиальные пути роста;
  • создавать прочные партнерские сети.

«Бизнес-Фест» выступает катализатором этих процессов. Это не просто конференция или выставка — это живая экосистема, где пересекаются идеи, опыт и ресурсы. Здесь встречаются:

  • начинающие предприниматели, ищущие стартовые точки для своего дела;
  • владельцы малого и среднего бизнеса, стремящиеся масштабироваться;
  • топ‑менеджеры крупных компаний, изучающие передовые практики;
  • эксперты и консультанты, готовые поделиться проверенными методиками.

— Я впервые участвую в «Бизнес-Фесте». Мне было интересно узнать, что это за мероприятие и какие возможности оно открывает. Это шанс познакомиться с новыми людьми и узнать что-то новое, а также послушать интересных спикеров. Сейчас я хочу получить новый взгляд на свою работу и увидеть ее с другой стороны. Чтобы активно работать на рынке, нужно с энтузиазмом продвигать себя онлайн. Именно этому я хочу научиться, — поделилась с корреспондентом Infopro54 впечатлениями от фестиваля риелтор Елена.

Стоит отметить, что для «Сбера» фестиваль — не разовая акция, а часть системной работы по поддержке предпринимательского сообщества.

— «Бизнес-Фест» мы проводим уже не первый год. В этот раз в Новосибирске он проходит на «Локомотиве-Арене». На мероприятие зарегистрировались 9 тысяч человек. Это говорит о том, что бизнес заинтересован в этом событии, чувствует его ценность и видит в нем новые возможности. Прямой прибыли для нас от мероприятия нет, но это инвестиция в будущее, — рассказал Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением «Сбера».

Как отметил Александр Солоп, малый бизнес для региона — ключевой каркас и главный драйвер развития экономики, так как более 400 тысяч человек в регионе заняты в сфере малого и среднего бизнеса — это треть от всех рабочих мест в регионе.

Erid:F7NfYUJCUneTTxHerGwb

Реклама. Рекламодатель ПАО Сбербанк

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского банка ПАО Сбербанк. Автор фото: Валентина Борновалова

Рубрики : Банки

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сбер Бизнес-Фест банки


