Благодаря финансированию Сбера в Новосибирске с начала года введено в эксплуатацию свыше 250 тысяч м² жилья

С начала 2023-го года в Новосибирской области было введено в эксплуатацию свыше 250 тысяч м² жилья от застройщиков, получивших кредит в Сбере. Это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Большинство квартир – показатель приближается к абсолютным 100% — были приобретены с использованием эскроу-счетов. Эта услуга позволяет сделать расчеты между застройщиком и жильцами максимально прозрачными, ведь деньги хранятся на специальном банковском счете вплоть до выполнения всех обязательств по введению недвижимости в эксплуатацию.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк: