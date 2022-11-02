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«Благотворительная деятельность Шкроевой А. И.»

  • 02/11/2022, 17:20
Номинация: «История успеха дореволюционного предпринимателя»

Антипова Милана Сергеевна

МАОУ Гимназия №10

Людям свойственно думать о предпринимателях как о людях, способных на различные ухищрения ради приумножения своего капитала и думающих лишь о собственном благополучии. «Жесты доброй воли», вроде пожертвований благотворительным фондам, воспринимаются как попытки саморекламы, что зачастую является в корне неверным. Во все времена, даже в Царской России, находились купцы, не жалевшие средств для общего блага. И по сей день можно увидеть здания различных клиник, церквей, даже школ, построенные на деньги купцов.

Одним из таких купцов является Шкроева Александра Ивановна, наша землячка.

Она родилась в семье бедного священника из Каинска, современного Куйбышева, и росла фактически в нищете. Несмотря на довольно бедственное положение, молодая Александра вышла замуж за Ивана Васильевича Шкроева, вдовствующего купца Первой гильдии. По тем временам, согласно сословному строю купечества, представители Первой гильдии имели целое множество льгот, недоступных другим купцам: например они могли вести заграничную торговлю, владеть морскими судами, имели «паспортную льготу», то есть могли свободно передвигаться по стране. Такой удачный брак позволил Александре Ивановне жить без нужды в чем-либо: она поселилась в большом двухэтажном кирпичном доме,

сохранившемся до наших дней.

Но у супругов не получалось завести детей. Тогда они взяли из приюта первого ребенка, девочку Аграфену, которую ласково звали Фенечка. Однако на этом чета Шкроевых не остановилась: вскоре в их доме начали появляться ещё сироты, которых они воспитывали как родных. Дочери Шкроевых впоследствии были успешно выданы замуж, а сыновья определены на службу при хороших должностях. Шкроевы не скупились на собственных детей и, имея высокое положение, помогали в том числе и другим сиротам и детям из бедных семей.

Без горя всё же не обошлось. Вскоре Иван Васильевич умер, оставив жену одну, но с богатым наследством, на которое Александра Ивановна продолжила свой путь в благотворительности. Муж завещал ей построить церковь после его смерти, что та и сделала. Церковь была названа в честь Иоанна Предтечи, её до сих пор можно увидеть на берегу реки Омь. При ней расположилась школа для детей бедных людей, в которой Александра Ивановна оплачивала всё: форму для учеников, учебные пособия, канцелярские принадлежности. Она была довольно близка со своими учениками: водила их на служения во время Пасхи и Рождества, устраивала  им праздники с угощениями и в целом радовала их как могла. Но не только дети получали внимание добросердечной купчихи.

Александра Ивановна также помогала бедным семьям из Каинска, оплачивая им жилье, одежду, еду. Она построила несколько богаделен, в которых приют нашли старики, оставшиеся без какой-либо поддержки. На её попечении находились в том числе и арестанты: она обеспечивала тюрьмы продуктами питания, сама часто посещала их. В большом и добром сердце купчихи находилось место для всех нуждающихся.

Сама она была скромной. После смерти мужа она оставила двухэтажный особняк его брату, а сама поселилась в небольшом одноэтажном домике. Александра Ивановна Шкроева является настоящим примером альтруизма и любви к людям, несмотря на довольно трагичный конец своей истории.

Родившись в Российской Империи, в последние годы жизни она застала все ужасы начала двадцатого века. Российской Империи больше не существовало, на смену императору пришли большевики, ярые противники «царизма», стремившиеся к коммунизму. Они изъяли у Александры Ивановны всё её имущество, оставив некогда богатую купчиху нищей. В нищете она и умерла.

История Александры Ивановны Шкроевой является примером самоотверженность и искренней любви к людям.

Всю свою жизнь она посвятила помощи тем, кто был ниже её по статусу и не имел тех же благ, что и она. Пусть её конец и был трагичным, однако её наследие осталось: её двухэтажный дом был впоследствии переоборудован в противотуберкулёзный диспансер, а в данный момент там находится художественная школа.

Для Каинска Шкроева сделала невероятно много полезных вещей. Она — идеальный пример добродушного и щедрого человека, пользующегося своим положением во благо других. Я считаю, что на неё можно ровняться.

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Опора России конкурс Наследие история предпринимательства


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