Благотворительный фонд «Выручаем» поддержит нуждающиеся семьи сибиряков в канун Нового года

Совсем скоро на пороге появится самый чудесный и долгожданный праздник – Новый год! Это время, когда сказки становятся реальностью, все верят в волшебство и хотят, чтобы дом был наполнен радостью и теплом. Чтобы помочь семьям с небольшим достатком приобрести продукты к новогоднему торжеству, благотворительный фонд Х5 «Выручаем» вместе с «Движением Первых» проводит акцию «Праздник на стол».

Акция проходит с 20 ноября по 31 декабря 2025 года в рамках общероссийской благотворительной инициативы «Ёлка желаний». Участвовать могут в том числе и жители Новосибирской области.

Анна Скоробогатова, президент фонда «Выручаем», отметила, что Новый год – теплый семейный праздник, в который принято собираться за столом. Но не у всех родителей есть возможность купить продукты для новогодних угощений.

– В этом году каждый может стать Дедом Морозом и исполнить чье-то очень простое и важное желание – сделать новогодний праздник для детей из малообеспеченных многодетных семей. Пусть волшебство Нового года и Рождества придет в каждый дом! – добавила она.

Участвовать в акции могут компании, организации и все неравнодушные люди. Сделать пожертвование можно до 25 декабря через сайт праздникнастол.рф. На собранные средства фонд приобретет и передаст семьям продуктовые сертификаты номиналом 5 000 рублей.

Семьи, нуждающиеся в поддержке, оставляют заявки на участие на сайте елкажеланий.рф.

– В прошлом году акция «Праздник на стол» прошла очень успешно и позволила поддержать многих. Поэтому в этом году мы запускаем ее вновь, чтобы подарить людям заботу и новогоднее чудо, – рассказал руководитель «Ёлки желаний» Тимур Сафин.

Чтобы привлечь внимание к акции и собрать больше средств, фонд «Выручаем» подготовил трогательный ролик о важности добрых дел. Для его создания использовались нейросети, что позволило сэкономить деньги. Фонд добавит их к пожертвованиям и приобретет 600 дополнительных сертификатов.

Результаты акции будут объявлены в январе 2026 года.