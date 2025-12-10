Более 16 тысяч тонн винограда завезли в Новосибирск

За три осенних месяца 2025 года в Новосибирск через западный пост Новосибирской таможни поступило более 37,1 тысячи тонн импортных овощей и фруктов. Среди популярных осенних поставок были виноград (16,3 тысячи тонн), хурма (3,4 тысячи тонн), гранаты (511 тонн), яблоки (более 1 тысячи тонн), помидоры (1,4 тысячи тонн), сладкий перец (308 тонн) и зелень (1,5 тысячи тонн).

— В среднем в ноябре 2025 года в зону таможенного контроля поста ежедневно заезжали 26 фур с плодоовощной продукцией. Это в целом сопоставимо с показателями ноября 2024 года. Основные страны-поставщики «витаминных» грузов в столицу Сибири — Узбекистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан, — отмечается в сообщении.

Чтобы обеспечить стабильные поставки продовольствия и избежать очередей, Новосибирский западный таможенный пост работает без выходных по 12 часов в сутки.

В 2025 году Новосибирская область занимает третье место по импорту плодоовощной продукции среди регионов СФО, уступая Красноярскому краю и Томской области.

Ранее редакция сообщала о том, что импорт главных новогодних фруктов в Сибирь вырос в 1,5 раза.