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Более 200 тысяч новосибирцев пополнили социальные карты через сервисы Сбера

  • 27/12/2024, 10:54
Более 200 тысяч новосибирцев пополнили социальные карты через сервисы Сбера
Для удобства жителей Новосибирской области открыто 752 пункта, где можно пополнить транспортные и социальные карты.

Количество мест, где жители Новосибирской области имеют возможность пополнить свои транспортные и социальные карты, увеличилось почти в четыре раза — начиная с 10 декабря эта услуга доступна через банкоматы и филиалы Сбера.

Кроме того, пополнить карты можно через мобильное приложение СберБанк Онлайн. Ранее существовавшие пункты для пополнения больше не функционируют.

Более 200 тысяч жителей региона уже оценили преимущества нового сервиса, который стал возможен благодаря внедрению билетной системы СберТройка. Для удобства жителей Новосибирской области открыто 752 пункта, где можно пополнить транспортные и социальные карты. Пополнение социальной карты доступно уже к январю 2025 года.

Неиспользованные в течение календарного года поездки будут сохранены в новой системе — они автоматически перенесутся на следующий год без дополнительных расходов. При активации МПК «Социальная карта» в начале следующего года, они объединятся с новыми поездками. Многодетные семьи по-прежнему сохранят право на бесплатный проезд, в январе обращаться куда-либо для его оформления не потребуется.

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Фото из архива Infopro54. Автор фото: Татьяна Краснова

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : транспорт Сбер


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