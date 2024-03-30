Более 300 нарушений по уборке снега и наледи выявлено во дворах Новосибирска

С 1 по 28 марта в Новосибирске проводились рейды по уборке придомовых территорий от снега и наледи и своевременной очистке кровель. В ходе проверок выявлено 308 нарушений. Во всех случаях составлены акты и проведена фотофиксация нарушений.

Как сообщили в мэрии Новосибирска, в Дзержинском районе специалисты обследовали 154 многоквартирных дома. Выявлено 47 нарушений. В адрес управляющих компаний направили 21 предписание.

В Калининском районе в ходе 101 проверки выявлено 52 нарушения. Итогом рейдов стали семь предостережений и 52 предписания. Три протокола направлены на рассмотрение мировым судьям.

В Кировском районе в течение марта специалисты организовали 210 осмотров, выявлено 20 нарушений. УК выданы 14 предписаний и шесть предостережений.

В Центральном округе при проведении 25 проверок выявлены 13 нарушений. Вынесено 12 предостережений и одно предписание.

22 контрольных мероприятия проведены в Ленинском районе. По результатам проверок выявлено 65 нарушений и выдано 33 предписания.

Кроме того, в Ленинском районе по результатам контрольно-надзорных мероприятий во взаимодействии с органами прокуратуры были выявлены нарушения обязательных требований, по которым руководителям 15 управляющих организаций выданы представления. В остальных районах города проверки с органами прокуратуры не проводились.

Ранее редакция сообщала, что прокуратура проверила исполнение мэрией Новосибирска исполнение законов в сфере ЖКХ и нашла массу нарушений. Надзорным ведомством было установлено непроведение работ работ по очистке фасадов, козырьков, балконов и лоджий от снежных навесов и наледи.