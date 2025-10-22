Более 350 компаний представят решения для АПК в Новосибирске

Руководитель выставки Елена Сайгашова отметила, что «Сибирская аграрная неделя» представляет собой уникальную платформу, где в сжатые сроки можно ознакомиться с множеством аграрных решений, сравнить характеристики и бренды техники, изучить ассортимент удобрений и семян, а также получить экспертные консультации для формирования оптимального комплекта инструментов для работы в 2026 году.

На выставке аграрии смогут найти все необходимое для эффективной работы своих предприятий: сельскохозяйственную технику, оборудование, агрохимические препараты, корма, средства защиты растений (СЗР), а также инновационные цифровые и инженерные решения для животноводства и растениеводства. Все это дополнено обширной деловой программой, которая служит ориентиром для специалистов, стремящихся адаптироваться к изменяющимся условиям, освоить новые методы и внедрить передовые технологии в своей деятельности.

В рамках Сибирского агропродовольственного форума, который проходит совместно с «Сибирской аграрной неделей», состоится более 40 мероприятий.

Руководитель выставки подчеркнула, что это возможность получить экспертную оценку текущей ситуации и самые свежие прогнозы на конец года. По ее словам , за более чем 30 лет существования выставки стало понятно, что руководителям и специалистам агропромышленного комплекса нужны проверенные и прикладные решения для повышения производительности, снижения затрат и увеличения прибыли.

Мероприятия для растениеводов будут сосредоточены на повышении продуктивности и внедрении современных технологий в выращивание основных сельскохозяйственных культур Сибири. Ключевые темы включают цифровые решения от Cropwise, передовые методы культивации, селекцию и семеноводство от «Культуры Семян», а также комплексные системы защиты растений BASF, включая рекомендации по борьбе со склеротиниозом масличных культур и фузариозом колоса. Помимо деловой программы, участники выставки представят новые сорта масличных культур, таких как соя и подсолнечник.

Компания «Культура семян» представит результаты испытаний схем питания и защиты сои, проведенных на агрополигоне ООО «Гея». На полигоне, включающем 76 экспериментальных участков, 35 компаний протестировали свои подходы и препараты в блоках, посвященных сортам сои, средствам защиты растений и питанию. Благодаря профессиональному штату и современному оборудованию, все технологии были испытаны с максимальной точностью и в идентичных условиях. На «Сибирской аграрной неделе» будут объявлены итоги проекта и награждены лидеры испытаний.

Мероприятия для животноводов и птицеводов будут посвящены актуальным вопросам развития мясного и молочного скотоводства, птицеводства и племенного дела. Участники форума обсудят вопросы повышения рентабельности, борьбы с болезнями, организации производства без использования антибиотиков, а также внедрения цифровых технологий в отрасль.

Впервые в центре внимания оказывается агромаркетинг. Профессиональное сообщество маркетологов в сфере сельского хозяйства организует открытую дискуссию на тему: «Брендинг в агросекторе: стратегии и практика в условиях волатильности рынка», где будут обсуждаться комплексные подходы к коммуникациям.

Еще одним нововведением Сибирской аграрной недели станет ярмарка вакансий, предлагающая практическую пользу участникам. Если ваша компания нуждается в сотрудниках или вы сами ищете работу, выставка станет платформой для прямых встреч между работодателями и кандидатами. Данный формат особенно востребован в текущей ситуации нехватки квалифицированных кадров.

В рамках выставки пройдет крупный межрегиональный семинар для специалистов бухгалтерского учета в сельском хозяйстве «Агробухгалтер-2025». Программа предназначена для бухгалтеров крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Основные темы семинара: «Цифровизация агропромышленного комплекса России. Сотрудничество с Минсельхозом» и «Изменения в бухгалтерском учете для сельхозпроизводителей в 2026 году».

«Мы создали площадку, где за три дня можно найти ответы, на поиск которых обычно уходят месяцы. Это редкая возможность — сконцентрироваться на будущем вашего хозяйства. А его успех зависит от того, насколько хорошо вы к нему подготовитесь. Приглашаю всех на выставку», — Елена Сайгашова, руководитель выставки «Сибирская аграрная неделя»

