Рекламодателям

Более 350 компаний представят решения для АПК в Новосибирске

  • 22/10/2025, 12:35
Более 350 компаний представят решения для АПК в Новосибирске
С 5 по 7 ноября в Новосибирском Экспоцентре состоится Международная агропромышленная выставка

Руководитель выставки Елена Сайгашова отметила, что «Сибирская аграрная неделя» представляет собой уникальную платформу, где в сжатые сроки можно ознакомиться с множеством аграрных решений, сравнить характеристики и бренды техники, изучить ассортимент удобрений и семян, а также получить экспертные консультации для формирования оптимального комплекта инструментов для работы в 2026 году.

На выставке аграрии смогут найти все необходимое для эффективной работы своих предприятий: сельскохозяйственную технику, оборудование, агрохимические препараты, корма, средства защиты растений (СЗР), а также инновационные цифровые и инженерные решения для животноводства и растениеводства. Все это дополнено обширной деловой программой, которая служит ориентиром для специалистов, стремящихся адаптироваться к изменяющимся условиям, освоить новые методы и внедрить передовые технологии в своей деятельности.

В рамках Сибирского агропродовольственного форума, который проходит совместно с «Сибирской аграрной неделей», состоится более 40 мероприятий.

Руководитель выставки подчеркнула, что это возможность получить экспертную оценку текущей ситуации и самые свежие прогнозы на конец года. По ее словам , за более чем 30 лет существования выставки стало понятно, что руководителям и специалистам агропромышленного комплекса нужны проверенные и прикладные решения для повышения производительности, снижения затрат и увеличения прибыли.

Мероприятия для растениеводов будут сосредоточены на повышении продуктивности и внедрении современных технологий в выращивание основных сельскохозяйственных культур Сибири. Ключевые темы включают цифровые решения от Cropwise, передовые методы культивации, селекцию и семеноводство от «Культуры Семян», а также комплексные системы защиты растений BASF, включая рекомендации по борьбе со склеротиниозом масличных культур и фузариозом колоса. Помимо деловой программы, участники выставки представят новые сорта масличных культур, таких как соя и подсолнечник.

Компания «Культура семян» представит результаты испытаний схем питания и защиты сои, проведенных на агрополигоне ООО «Гея». На полигоне, включающем 76 экспериментальных участков, 35 компаний протестировали свои подходы и препараты в блоках, посвященных сортам сои, средствам защиты растений и питанию. Благодаря профессиональному штату и современному оборудованию, все технологии были испытаны с максимальной точностью и в идентичных условиях. На «Сибирской аграрной неделе» будут объявлены итоги проекта и награждены лидеры испытаний.

Мероприятия для животноводов и птицеводов будут посвящены актуальным вопросам развития мясного и молочного скотоводства, птицеводства и племенного дела. Участники форума обсудят вопросы повышения рентабельности, борьбы с болезнями, организации производства без использования антибиотиков, а также внедрения цифровых технологий в отрасль.

Впервые в центре внимания оказывается агромаркетинг. Профессиональное сообщество маркетологов в сфере сельского хозяйства организует открытую дискуссию на тему: «Брендинг в агросекторе: стратегии и практика в условиях волатильности рынка», где будут обсуждаться комплексные подходы к коммуникациям.

Еще одним нововведением Сибирской аграрной недели станет ярмарка вакансий, предлагающая практическую пользу участникам. Если ваша компания нуждается в сотрудниках или вы сами ищете работу, выставка станет платформой для прямых встреч между работодателями и кандидатами. Данный формат особенно востребован в текущей ситуации нехватки квалифицированных кадров.

В рамках выставки пройдет крупный межрегиональный семинар для специалистов бухгалтерского учета в сельском хозяйстве «Агробухгалтер-2025». Программа предназначена для бухгалтеров крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Основные темы семинара: «Цифровизация агропромышленного комплекса России. Сотрудничество с Минсельхозом» и «Изменения в бухгалтерском учете для сельхозпроизводителей в 2026 году».

«Мы создали площадку, где за три дня можно найти ответы, на поиск которых обычно уходят месяцы. Это редкая возможность — сконцентрироваться на будущем вашего хозяйства. А его успех зависит от того, насколько хорошо вы к нему подготовитесь. Приглашаю всех на выставку», — Елена Сайгашова, руководитель выставки «Сибирская аграрная неделя»

Оформите бесплатный билет заранее — и посетите центр событий, решений и людей, которые формируют будущее агропромышленного комплекса.

Спонсор путеводителя и деловой программы: АО СК «РСХБ-Страхование» — приоритетные направления: страхование рисков АПК и банкострахование.

18+

Erid:F7NfYUJCUneTTTBPkp8i

Реклама. Рекламодатель: ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотография предоставлена рекламодателем

7 433

Рубрики : Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Экспоцентр Сибирская аграрная неделя сельское хозяйство


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Константин Стародубцев: По «серому» импорту в Новосибирск повезли бытовую и мототехнику

Таможенники предупреждают, что несертифицированные товары могут быть крайне опасны для покупателей
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Земля дороже здания: в Новосибирске будут сдавать за рубль объекты культурного наследия
22/10/25 16:00
Власть Недвижимость
Сибиряк незаконно вывез на экспорт лес на 88 миллионов рублей
22/10/25 15:00
Бизнес Право&Порядок
В регионах Сибири больше 500 тонн вторсырья отправлены в переработку
22/10/25 14:40
Бизнес
Новосибирские аграрии убирают хлеб по ночам
22/10/25 14:30
Агропром Бизнес
В Новосибирске стартуют курсы экскурсоводов промышленных предприятий
22/10/25 14:15
Власть
Богатые полюбили магазины для бедных: в Новосибирске выросла популярность хард-дискаунтеров
22/10/25 14:05
Общество Экономика
В Кыштовском районе отремонтировали мост через реку Тара по нацпроекту
22/10/25 13:55
Власть
Мэрия одобрила строительство высоток и гостиницы на банковской улице Новосибирска
22/10/25 13:00
Недвижимость
Более 350 компаний представят решения для АПК в Новосибирске
22/10/25 12:35
Агропром
Бизнес в Новосибирске не стремится переходить на четырехдневку
22/10/25 12:07
Бизнес ПроБизнес
Силовики задержали поджигателя деревянного барака ​​​​​​​в Новосибирске
22/10/25 11:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирской области снизилось употребление спиртных напитков
22/10/25 10:00
Общество
На строительном рынке Новосибирска эксперты обнаружили КРТ-монополию
22/10/25 9:00
Бизнес Власть Недвижимость
Для новосибирских застройщиков разработали налоговые льготы
21/10/25 20:00
Бизнес Власть Недвижимость
Профильный комитет Заксобрания НСО поддержал повышение транспортного налога
21/10/25 19:00
Власть Общество Транспорт
В Новосибирске завершается капремонт моста на улице Сухарной
21/10/25 18:20
Власть
Новосибирец открыл успешный бизнес благодаря соцконтракту
21/10/25 18:10
Власть
В Новосибирске из-за отключения воды не будут работать школы и детсады
21/10/25 18:00
Общество
Спрос на кикшеринг электросамокатов в Новосибирске вырос в 1,5 раза
21/10/25 17:45
Бизнес Город Общество
Более 600 общественных пространств благоустроят в НСО до 2030 года
21/10/25 17:20
Власть
Популярное
Психолог из Новосибирска рассказала, стоит ли сохранять брак ради детей
21/10/25 12:00
Новосибирские спортсмены стали чемпионами по флорболу в Сибири и на Урале
21/10/25 8:30
Новосибирские эксперты рассказали о древних находках на территории области
20/10/25 18:00
Приёмами первой доврачебной помощи со школьниками Новосибирска поделились медики
16/10/25 11:20
Новосибирцам рассказали, как выбрать «правильный» мёд
10/10/25 10:30
Педагог из Новосибирска назвал необычные подарки на День учителя
2/10/25 17:45
Новости компаний
Подборка редакторов видео для монтажа на компьютере
22/10/25 14:42
Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших кредитов для пенсионеров
21/10/25 9:10
Художники войны: Новосибирск запускает уникальный образовательный проект
20/10/25 15:35
Энергетики повысили надежность электроснабжения почти в 40 населенных пунктах НСО
17/10/25 9:54
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис мгновенных переводов физлицам
17/10/25 9:10
Карта «120 дней на максимум» Уралсиба – в Топ-4 кредитных карт с большим лимитом
16/10/25 9:26

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять