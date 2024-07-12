Более 360 млн рублей сибиряков защитил от мошенников Сбер с начала 2024 года

Сбер в рассматриваемый период фиксирует снижение активности мошенников в отношении своих клиентов. Число атакованных снизилось на 28% год к году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Высокоэффективная антифрод-система Сбера, бдительность сотрудников непосредственно в офисах банка позволяют отражать подавляющее большинство атак мошенников на наших клиентов. Вместе с тем важно, чтобы сибиряки также проявляли осторожность и не доверяли свои персональные данные и данные банковских карт незнакомым людям. Распознать уловки и ухищрения мошенников поможет открытая библиотека знаний по кибербезопасности «Кибрарий», где есть четкий алгоритм действий и ответы на вопросы — как понять, что аккаунт взломали, чем это грозит и что делать».

Антифрод-система – это платформа, которая выявляет подозрительные операции, оценивая поведение клиентов по более чем 1000 параметрам, ее эффективность составляет 99,8%. Система фиксирует, когда по счетам клиентов происходит попытка провести нетипичные для него операции, и блокирует их. Например, операции по снятию больших сумм или оформление кредитов, когда мошенник посредством социальной инженерии завладел данными и доступами жертвы.

Сотрудники банка в отделениях также помогают выявлять случаи мошенничества. Одна из их задач – определять, что клиент находится под воздействием третьих лиц. Самые распространенные признаки влияния мошенников – тревожность при озвучивании цели снятия наличных или оформления кредита, напряженное состояние и отказ от диалога с сотрудником, телефонный разговор клиента с третьими лицами во время совершения банковской операции.

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