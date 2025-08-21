Более 4,2 млн квадратных метров жилья строится в Сибири при поддержке Сбера

Более 750 жилых объектов общей площадью свыше 4,2 млн квадратных метров возводится в регионах Сибири при поддержке Сбера. С начала года объем жилищного строительства вырос на 300 тысяч квадратных метров.
За первое полугодие 2025 г. в партнерстве с банком застройщики уже ввели в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья.
Традиционным лидером на рынке жилой недвижимости в Сибири остается Новосибирская область, на долю которой приходится почти половина всего портфеля. Еще около трети приходится на Красноярский и Алтайский края.
Помимо жилых объектов и крупных проектов комплексного развития территорий, Сбер инвестирует в знаковые объекты рекреационной и туристической инфраструктуры, включая строительство новой гостиницы для всесезонного курорта «Манжерок».
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Сбер был и остается системообразующим банком для рынка недвижимости Сибири. Мы благодарим наших партнеров за доверие и рады вместе с ними помогать городам в наших регионах преображаться, а самим сибирякам – улучшать свои жилищные условия».
