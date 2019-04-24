Более 500 сибирских предпринимателей в 1 квартале 2019 года стали владельцами кредитных бизнес-карт от Сбербанка

В Сибирском банке Сбербанка в 1 квартале 2019 года предприниматели уже оформили более 500 кредитных бизнес-карт. В течение прошлого года было заключено около 1,5 тысяч договоров с клиентами по данному продукту.

Карта позволяет приобретать всё необходимое для своего дела, пользоваться увеличенным льготным периодом у партнеров и экономить на процентах.

Кредитные бизнес-карты имеют льготный беспроцентный период до 50 дней, он может быть увеличен, если покупки совершаются у партнеров. Кредит предприниматели могут получить по упрощенной процедуре, без залога. Закупки для бизнеса оплачиваются в любое время, без выдачи наличных под отчёт и оформления платёжек. О каждой операции по бизнес-карте сообщается путем информирования через СМС.

— Мы внимательно следим за отзывами клиентов о данном продукте и совершенствуем его, делая более удобным для пользователей. Уже внесены изменения в условия обслуживания кредитных бизнес-карт, расширен единый платежный период и улучшен порядок информирования клиентов о платежах по кредиту. Также Сбербанк привлекает новых партнеров, которые предоставляют нашим клиентам увеличенный льготный период по расчетам. На сегодня это наше уникальное предложение для малого и микробизнеса, —отметила директор управления продаж малому бизнесу Сибирского банка ПАО Сбербанк Наталья Левченко.

Клиенты Сбербанка могут оформить заявку на кредитную бизнес-карту через Сбербанк Бизнес Онлайн. Если же предприниматель не является клиентом Банка, можно подать заявку на сайте.

Фото пресс-служба банка