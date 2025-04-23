Более 85 млрд рублей выделено сибирским застройщикам в Сбере с помощью искусственного интеллекта

За прошедший период с применением AI банк в регионах Сибири одобрил более 85 млрд рублей на проекты строительства жилой недвижимости.

Благодаря применению AI Сбер выдаёт коммерческое предложение по типовым сделкам финансирования жилья за один день. Далее, если клиент согласен на условия, предложенные AI, и после предоставления клиентом документов одобрение происходит за 3-5 дней.

Всего на данный момент вместе со Сбером в Сибири строится около 4 млн квадратных метров жилья. Это около 800 домов. В начале 2025 года наблюдается рост интереса со стороны застройщиков – число договоров о проектном финансировании в Сбере выросло в первом квартале на 18% год к году.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Искусственный интеллект по мере развития технологии все чаще становится постоянным помощником предпринимателя. Сбер много инвестирует в AI, благодаря чему нам удается создавать продукты и решения, сокращающие временные и финансовые издержки бизнеса, обеспечивать более удобное взаимодействие с банком. Строительный сектор был в числе первых, кому были предложены решения по проектному финансированию с AI-начинкой. Мы благодарим клиентов за доверие и продолжим вкладывать ресурсы в развитие технологии».

Ранее в апреле Сбер анонсировал скорое появление AI-сервиса, который будет помогать предпринимателям с заполнением заявки на кредит.