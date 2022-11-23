Большая тройка маркетплейсов — Wildberries, Ozon и Яндекса (WOY): кто растет быстрее

О том, каких высот добились компании, сообщает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов.
По заявлению компании, оборот или GMV за 9 месяцев составил 1,1 трлн руб. При этом самые большие объемы продаж отмечены в категориях:
В III квартале оборот Wildberries составил 471,3 млрд руб., что на 38,6% больше, чем во II квартале. Общее количество заказов также выросло и составило 350,5 млн.
За тот же период времени оборот компании превысил 536 млрд руб., на 97% выше значения г/г. Однако при том, что темпы роста GMV у Ozon оказались больше Wildberries (97% против 95%), в абсолютных цифрах показатели меньше почти в 2 раза.
В III квартале оборот компании составил 188,1 млрд руб., что на 10,3% больше прошлого квартала. Количество заказов увеличилось до 107,5 млн — в 3 с лишним раза меньше, чем у Wildberries.
Оборот компании вырос меньше всех: на 93% г/г, до 195,7 млрд руб. В III квартале GMV вырос на 23,7% кв/кв, до 72,5 млрд руб.
По наблюдениям экспертов, в период с 2016 г. по 2021 г. первое место стабильно занимает Wildberries. Ozon смог подняться с 7 на 2 место к 2020 г. и продолжает удерживать позицию. А вот Яндекс Маркет был всего лишь шестым в рейтинге за 2021 г.
Ранее редакция сообщала, что Яндекс Маркет открыл сортировочный центр в Новосибирске.
Фото: pixabay.com — Preis_King
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