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Большая тройка маркетплейсов — Wildberries, Ozon и Яндекса (WOY): кто растет быстрее

  • 23/11/2022, 16:30
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Большая тройка маркетплейсов — Wildberries, Ozon и Яндекса (WOY): кто растет быстрее
Делать выводы предлагается по данным, которые компании представили в своих отчетах за III квартал и 9 месяцев текущего года.

О том, каких высот добились компании, сообщает эксперт БКС Экспресс Павел Гаврилов.

Wildberries

По заявлению компании, оборот или GMV за 9 месяцев составил 1,1 трлн руб. При этом самые большие объемы продаж отмечены в категориях:

  • Одежда, обувь и аксессуары (382,7 млрд руб., +70% г/г)
  • Товары для дома и дачи (159 млрд руб., +136% г/г)
  • Детские товары (117,4 млрд руб., +59% г/г)
  • Бытовая техника и электроника (90,9 млрд руб., +93% г/г)
  • Косметика и парфюмерия (90,1 млрд руб., +94% г/г)

В III квартале оборот Wildberries составил 471,3 млрд руб., что на 38,6% больше, чем во II квартале. Общее количество заказов также выросло и составило 350,5 млн.

Ozon

За тот же период времени оборот компании превысил 536 млрд руб., на 97% выше значения г/г. Однако при том, что темпы роста GMV у Ozon оказались больше Wildberries (97% против 95%), в абсолютных цифрах показатели меньше почти в 2 раза.

В III квартале оборот компании составил 188,1 млрд руб., что на 10,3% больше прошлого квартала. Количество заказов увеличилось до 107,5 млн — в 3 с лишним раза меньше, чем у Wildberries.

Яндекс

Оборот компании вырос меньше всех: на 93% г/г, до 195,7 млрд руб. В III квартале GMV вырос на 23,7% кв/кв, до 72,5 млрд руб.

По наблюдениям экспертов, в период с 2016 г. по 2021 г. первое место стабильно занимает Wildberries. Ozon смог подняться с 7 на 2 место к 2020 г. и продолжает удерживать позицию. А вот Яндекс Маркет был всего лишь шестым в рейтинге за 2021 г.

 

Ранее редакция сообщала, что Яндекс Маркет открыл сортировочный центр в Новосибирске.

Фото: pixabay.com — Preis_King

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Россия

Теги : финансовый отчет маркетплейс доход бизнес


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