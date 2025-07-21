Больше 10 тысяч сибиряков дополнили свой быт AI-помощником от Сбера в 2025 году

Устройства, способные управлять умным домом и просто быть универсальным помощником в быту, — умные колонки SberBoom — с начала 2025 года получили «прописку» в домах 10 тыс. жителей регионов Сибирского банка Сбера.
Всего с начала года сибиряки только в офисах банка приобрели больше 13,5 тыс. гаджетов от Сбера. Помимо SberBoom, популярностью пользуется SberBox — его приобрели почти 3 тыс. человек.
Чаще других умные устройства Sber приобретают жители Красноярского, Алтайского краёв, Кемеровской и Новосибирской области. Например, умными помощниками за первое полугодие обзавелись 2,8 тыс. красноярцев и 2,6 тыс. жителей Кузбасса.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Умная колонка и другие элементы умного дома для многих из нас стали такой же неотъемлемой частью быта, какой когда-то стали телевизор и домашний компьютер. Мы благодарим сибиряков за выбор SberBoom в качестве универсального помощника, повышающего уровень комфорта в доме».
Что можно с умными девайсами Сбера:
18+
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