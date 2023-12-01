Больше 1,2 млн сибиряков в возрасте 58+ рассчитываются бонусами СберСпасибо

Число участников программы лояльности СберСпасибо старше 58 лет в регионах Сибири превысило 1,2 млн человек. На долю сибиряков приходится больше 10% всех пользователей программы старшего поколения в России. Такие данные получили эксперты СберСпасибо, проанализировав транзакции этой категории клиентов.

Самые активные пользователи программы лояльности – жители Красноярского края, списавшие больше 91 млн бонусов СберСпасибо, Новосибирской области — 80 млн, и Кузбасса — 79 млн бонусов. В число лидеров по объемам списаний также входят Омская область — 59 млн, и Алтайский край — 55 млн.

Самую крупную покупку за бонусы среди сибиряков-пенсионеров совершил 66-летний житель Томской области, потративший 270 тыс. бонусов СберСпасибо на Мегамаркете. 63-летний житель Республики Алтай совершил обмен 121 тыс. бонусов. А 60-летний красноярец совершил крупную покупку электроники и бытовой техники с помощью 114 тысяч бонусов.

Максим Волков, заместитель председателя Сибирского банка Сбербанка:

«Сибиряки, в том числе люди старшего поколения, являются активными участниками программы лояльности Сбера. Благодаря широкой партнерской сети программы, включающей сегодня более 500 компаний, бонусы СберСпасибо стали полноценным платежным инструментом. Люди могут списывать бонусы с каждой покупкой, или копить их на крупное приобретение – в любом случае получая выгоду от использования СберСпасибо».

В целом по стране число участников программы лояльности СберСпасибо старше 58 лет за год выросло на 19% — с 9,9 до 11,8 млн человек. За 10 месяцев 2023 года люди старше 58 лет списали 6,6 млрд бонусов СберСпасибо (за тот же период прошлого года — только 3,9 млрд).

Помимо выгодных покупок с бонусами СберСпасибо пенсионеры в Сбере получают бесплатную в обслуживании СберКарту, возможность подключить одну дополнительную категорию («Супермаркеты», «АЗС», «Детство», «Товары для дома», «Все покупки») и зарабатывать повышенные бонусы. Кроме того, Сбер предлагает пенсионерам выгодные вклады и кредиты, а также возможность занять от 1 000 до 10 000 рублей в расширенном сервисе «Деньги до зарплаты» на месяц для срочных покупок и оплат.