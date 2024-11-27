Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера

В первые 10 месяцев 2024 года в Сибири по упрощенной схеме было открыто больше 12 тысяч новых бизнесов. Такое число ИП и ООО было зарегистрировано в регионах присутствия Сибирского банка Сбербанка с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.
В числе лидеров по количеству новых бизнесов – Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края – больше половины всех регистраций на троих. Еще треть регистраций пришлась на Омскую, Кемеровскую и Томскую область. А почти 10% новых бизнесов было открыто в Тыве.
Чаще всего сибиряки открывают предприятия розничной торговли, в том числе ориентированные на работу через маркетплейсы. Также в числе самых популярных видов деятельности – логистика, строительство, услуги парикмахерских, общепит, деятельность рекламных агентств, разработки программного обеспечения, СТО, торговля одеждой и производство электромонтажных работ.
Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:
«Мы благодарим клиентов за доверие к нашим решениям для предпринимателей. Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета позволяет открыть ИП и ООО за один визит, либо полностью удаленно, без оплаты госпошлины, необходимости посещать госучреждения и взаимодействовать с нотариусами».
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Фото: freepik.com/Автор: rawpixel.com
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