Больше 12 тысяч новых бизнесов открыли сибиряки с помощью Сбера

В первые 10 месяцев 2024 года в Сибири по упрощенной схеме было открыто больше 12 тысяч новых бизнесов. Такое число ИП и ООО было зарегистрировано в регионах присутствия Сибирского банка Сбербанка с помощью сервиса регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета.

В числе лидеров по количеству новых бизнесов – Новосибирская область, Красноярский и Алтайский края – больше половины всех регистраций на троих. Еще треть регистраций пришлась на Омскую, Кемеровскую и Томскую область. А почти 10% новых бизнесов было открыто в Тыве.

Чаще всего сибиряки открывают предприятия розничной торговли, в том числе ориентированные на работу через маркетплейсы. Также в числе самых популярных видов деятельности – логистика, строительство, услуги парикмахерских, общепит, деятельность рекламных агентств, разработки программного обеспечения, СТО, торговля одеждой и производство электромонтажных работ.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера: