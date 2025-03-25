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«Большие гастроли» Пермского академического Театра-Театра состоятся в Новосибирске

  • 25/03/2025, 14:48
«Большие гастроли» Пермского академического Театра-Театра состоятся в Новосибирске
С 1 по 6 апреля на сцене Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» пройдут показы спектаклей «Удачи, Марк!», «Отцы/дети» и «Мороз»

Организованные ФГБУК РОСКОНЦЕРТ, согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации, «Большие гастроли» Пермского академического Театра-Театра состоятся в Новосибирске.

Согласно заявлению министра культуры РФ Ольги Любимовой, ключевая задача Всероссийской гастрольно-концертной программы заключается в расширении аудитории, знакомой с работами отечественных национальных ансамблей и театров. Каждый год к инициативе присоединяются новые участники, что свидетельствует о росте и расширении творческого сообщества. Благодаря этому, самобытные культурные традиции, музыкальные и театральные школы не только поддерживаются, но и находят новых почитателей по всей стране.

Пермский академический Театр-Театр и Новосибирский академический драматический театр «Красный факел», как ведущие театральные силы своих регионов, активно участвуют в гастрольной деятельности и регулярно участвуют в программе «Большие гастроли». Хотя ранее пермские и новосибирские труппы обменивались выступлениями на различных площадках, полноценный обмен сценами между коллективами произойдет впервые. Новосибирцы представят в Перми постановки «Мертвые души» по Гоголю, «Бесы» по Достоевскому и «Ромео и Джульетта» по Шекспиру. Пермяки привезут в Новосибирск мюзикл «Удачи, Марк!», драму «Отцы/дети» по Тургеневу и спектакль «Мороз» по пьесе Стешика.

— Длительные гастрольные туры – это всегда вызов для всего коллектива, а обменные гастроли можно рассматривать как удвоенное испытание. Одна часть театральной труппы отправляется в незнакомый город и адаптируется к работе на непривычной сцене, в то время как другая создает максимально благоприятную атмосферу для приезжих коллег, которым также предстоит завоевать расположение местной публики, — подчеркивает директор Новосибирского государственного академического театра «Красный факел» Антонида Гореявчева. — Я уверена, что наши труппы полностью готовы к этому масштабному культурному обмену опытом, мастерством и творческой энергией. Мы отобрали для зрителей Новосибирска и Перми спектакли из нашего недавнего репертуара. Эти постановки, премьера которых состоялась в 2023 и 2024 годах, уже успели покорить сердца наших зрителей. Это знаковые работы, которые представляют собой визитную карточку каждого театра-участника «Больших гастролей», отражают его миссию и художественное видение. Мы надеемся, что найдем отклик у новой аудитории, установим прочную эмоциональную связь, достигнем взаимопонимания, и, конечно, рассчитываем, что эти гастроли останутся в памяти на долгие годы».

01 и 02 апреля 18:30 «Удачи, Марк!»

Мюзикл о том, как пережить школу

Мюзикл о том, как пережить школу

Для шестнадцатилетнего Марка начинается новый этап – первый день в школе уже восьмого города. Элитное учебное заведение, компетентные преподаватели, состоятельные ученики. Он надеется, что здесь все сложится иначе, ведь он обещал матери. Но как завоевать авторитет, когда ценят лишь дорогую одежду и популярность в соцсетях, а ты вырос в обычной квартире с отчимом? Как проявить себя, если жизненные трудности, наоборот, выставляют тебя в худшем свете?

Взросление – это трудный процесс, требующий самоанализа. В этот период подростку особенно важна поддержка близких, их вера в его силы. Спектакль «Удачи, Марк!» затрагивает актуальные проблемы: травлю в школе, взаимоотношения родителей и детей, конфликты в семье, поиски себя. Музыкальное сопровождение разнообразно и отражает музыкальные вкусы современных подростков, сочетая классику, поп, рок, хип-хоп и рэп.

03 и 04 апреля 18:30 «Отцы/Дети»

Драма самоидентификации

Драма самоидентификации

Каждая постановка Марка Букина – это своего рода исследование. Взяв за основу роман Тургенева «Отцы и дети», режиссер акцентирует внимание на личности Евгения Базарова. Часто первое знакомство с этим персонажем в школе сводится к упрощенному представлению о Базарове как о нигилисте и противнике аристократии. Однако Базаров и сегодня актуален, возможно, среди зрителей есть люди, похожие на него, что делает его изучение особенно захватывающим.

Русская деревня служит своеобразной лабораторией для этого исследования. Этот мир одновременно символичен и реалистичен, где повседневность переплетается с игровыми элементами. Здесь разворачиваются события романа, но герои существуют в контексте, близком современному зрителю. Они мыслят современными категориями и используют современный язык, звучат знакомые каждому песни.

Название спектакля намеренно лишено союза, а косая черта не подразумевает противопоставления. И «отцы», и «дети», несмотря на различия, стремятся к одному – обрести ориентиры и смысл. Актеры одного поколения играют представителей разных поколений, позволяя зрителям увидеть «отцов» и «детей» на равных. Через сложные отношения тургеневских героев режиссер ведет диалог классики с современностью, ведь «Отцы/Дети» – это история о каждом зрителе и вопросах, которые волнуют нас сегодня.

05 и 06 апреля в 19:00 «Мороз»

Спектакль «Мороз»

«Мороз» – произведение известного белорусского драматурга Константина Стешика, представляющее собой пьесу с незамысловатой, но ужасающей историей. Два товарища, украв тело умершего друга из морга, намеревались предать его земле в соответствии с его последней волей. Однако поломка автомобиля оставила их в заснеженной глуши, наедине со свирепым холодом и непростым выбором между жизнью и моральным обязательством.

Спектакль «Мороз» в постановке Бориса Мильграма выходит за рамки простого пересказа сюжета пьесы, обретая большую сложность, глубину и поэтичность. На сцене отсутствуют привычные герои; внимание зрителей сосредотачивается на переживаниях людей, столкнувшихся с непостижимым. Актеры не играют, а скорее изучают происходящее, выражая чувства через необычные звуки и движения.

Такой режиссерский подход побуждает зрителей внимательно вслушиваться в текст и анализировать свои внутренние реакции – в теле, мыслях и эмоциях. «Мороз» погружает в необычное состояние оцепенения и скованности, предлагая вместе с героями перенестись в безжизненное, застывшее и нереальное пространство. Спектакль заставляет задуматься о сущности страха, совести, долга и смерти, предлагая зрителям побыть наедине с самими собой и честно ответить на важные вопросы.

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Главное фото к спектаклю «Отцы дети» предоставлено Пермским академическим Театр-Театром. Автор фото: Никита Чунтомов
Иллюстрации предоставлены НГАТДТ «Красный факел»

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Рубрики : Стиль жизни

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : культура Красный факел


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