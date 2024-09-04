Брусника предлагает новосибирцам Правильную ипотеку

Федеральные госпрограммы

В России с 1 июля 2024 года льготная ипотека на строящееся жилье отменена и на федеральном уровне осталось немного программ господдержки, которые позволяют взять кредит на покупку недвижимости на более выгодных условиях. Для жителей Новосибирской области их две: семейная ипотека и ипотека для IT-специалистов под 6%.

Условия по семейной ипотеке стали жестче. Кредит под 6% могут получить лишь семьи, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 6 лет включительно или семьи с ребенком-инвалидом любого возраста. Первоначальный взнос по семейной ипотеке — от 20%, максимальная сумма кредита — до 6 млн рублей.

Максимальная сумма кредита на льготных условиях для IT-ипотеке — до 9 млн рублей. Однако при увольнении заемщика из компании, включенной в реестр IT-предприятий, он должен в течение полугода найти себе новую работу в аккредитованной компании. В противном случае, государство перестанет субсидировать его кредит, что повлечет увеличение ставки по кредиту до ключевой ставки Центробанка.

По данным Дом.рф, на начало августа средняя ставка по кредитам на строящееся и готовое жилье достигла 20,8%. Все эти обстоятельства вынуждают новосибирцев откладывать покупку недвижимости на неопределенный срок.

Снизить финансовую нагрузку позволяют собственные ипотечные программы от девелоперов. Предложить их могут лишь крупные застройщики, которые имеют большой портфель проектов и обеспечивают банкам поступление денежных средств в рамках субсидирования.

Одним из таких девелоперов является Брусника. Компания активно вкладывает средства в развитие инфраструктуры и благоустройство своих проектов, а также запускает собственные программы.

Правильная ипотека

В июле 2024 года в Новосибирске начала действовать программа «Правильная ипотека», которую Брусника запустила совместно с Совкомбанком. Она предполагает снижение ставки до 7,9% в первые полтора года. При этом, процент не зависит от наличия маленьких детей, как в семейной ипотеке, и от профессии, как в IT. Более выгодные условия достигаются благодаря специальной системе расчетов между застройщиком и банком. Подобной программы нет ни у одного девелопера в стране.

Программа рассчитана на 30 лет, а первоначальный взнос по ней составляет 20%.

Например, при покупке квартиры с тремя спальнями и кухней-гостиной в проекте Пшеница, расположенном в непосредственной близости от города, в Краснообске, первоначальный взнос по программе составит 2,052 млн рублей. Ежемесячные выплаты во время льготного периода составят 59,6 тыс рублей. После завершения льготного периода ставка меняется на базовую — 20,1%.

«Правильная ипотека» может стать существенным подспорьем семьям, у которых в ближайшие годы планируется рождение ребенка. Они смогут рефинансировать программу под семейную ипотеку.

Также эта программа интересна для заемщиков, у которых уже есть недвижимость. Они имеют возможность погасить ипотеку, продав свою недвижимость.

Кроме того, ипотеку по этой программе можно будет рефинансировать под более низкий процент после истечения льготного периода. Ведь к этому времени ключевая ставка ЦБ может снизиться, а вместе с ней упадут и ставки по ипотеке.

Старую на новую

Большой популярностью у населения пользуется программа «Брусника.Обмен». Только в этом году сервисом воспользовались более 1000 человек. Она позволяет быстро продать старую квартиру, а вырученные средства использовать в качестве первоначального взноса за новостройку. Так, самая быстрая сделка по Обмену была проведена в Новосибирске всего за 1 день. При этом, все юридические аспекты сделки компания берет на себя.

Это позволяет сэкономить время, избежать волокиты, если объект находится в ипотеке, а также получить дополнительные бонусы.

Мало того, клиент может оставаться жить в уже проданной квартире (максимальный срок — 30 месяцев). Это актуально для тех, кто ждет жилье в новостройке, либо запланировал переезд в другой город.

Еще одним бонусом является возможность забрать наличными до 500 тысяч рублей и отложить их на ремонт или на другие цели.

Уменьшаем расходы

Кроме того, уменьшить расходы и получить выгоду от застройщика и государства можно с помощью траншевой ипотеки — кредита на строящееся жилье частями (траншами). Ее суть в том, что первую (меньшую) часть банк предоставляет в день заключения договора долевого участия. Вторую (основную) — за полгода до сдачи дома в эксплуатацию. Соответственно, ежемесячный платеж возрастает постепенно. Первоначальный взнос — 20% от стоимости жилья.

Так, при покупке квартиры в ЖК Пшеница от банка ВТБ, первый транш кредита составляет 100 рублей. Ежемесячный платеж до ввода дома в эксплуатацию —1 рубль 80 коп в месяц. При этом квартира уже находится в собственности клиента, а цена на нее остается неизменной.

Второй транш в размере 8,2 млн рублей банк перечислит 1 ноября 2025 года. Платеж составит 148 тыс рублей в месяц при текущей ставке 20,1%.

При изменении базовой ставки можно сделать рефинансирование и таким образом — до сдачи дома платить по 1,72 рублей в месяц, а затем перекредитоваться под комфортную и более низкую ставку.

При рождении ребенка — клиенту будет доступна ипотека по семейной программе под 6%, тогда ежемесячный платеж составит около 35975 рублей.\

Еще один способ сократить платеж по ипотеке — увеличить первоначальный взнос (например, вместо 20% накопить 35% от стоимости квартиры). Например, если за квартиру в Краснообске внести 35% вместо 20%, то ежемесячный платеж при кредите на 30 лет составит 49 460 рублей. Для сравнения, при первоначальном взносе в 20%, платеж составит 71 455 рублей. Однако, необходимо помнить о том, что очень большой первоначальный взнос может стать причиной отказа в ипотеке.

Уменьшить переплату по ипотеке можно также при частичном досрочном погашении кредита и использовании материнского капитала (когда ребенку исполнится 3 года).

По данным Росреестра, в первом полугодии 2024 года в Новосибирской области зарегистрировано 26,1 тысячи ипотечных сделок в сфере жилищного строительства. В отношении объектов недвижимости выдана 51 тыс. ипотечных кредитов. Это на 10%, чем за аналогичный период 2023 года.

Познакомиться с проектом «Брусники» можно на сайте.

Застройщик: ООО «Брусника». Проектные декларации на строящиеся объекты на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляют ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк».