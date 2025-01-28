«Брусника» вошла в Топ-10 по объему текущего строительства в России

Итоги года

Новосибирск является лидером по темпам строительства и развития рынка недвижимости в Сибири. В 2024 году в регионе введено 2,63 млн кв. м жилья, что на 22% выше установленного годового плана. В Новосибирске в эксплуатацию ввели 1,5 млн кв. м жилья, что на 12% больше запланированных показателей. Из них — 1,3 млн кв. м пришлось на многоквартирные дома.

Компания «Брусника» по праву является локомотивом развития строительного рынка Новосибирска. По данным ЕРЗ, девелопер находится в первой десятке федерального ТОПа застройщиков по объему текущего строительства. Только в столице Сибири компания сдала 8 домов в четырех из шести проектов: «Авиатор», «На Декабристов», «Мылзавод» и «На Никитина».

При этом средняя площадь продаваемых объектов в Бруснике в Новосибирске составила 63 кв. метра (в среднем на рынке 47 кв. метров).

— В 2024 году мы увеличили долю продаж больших квартир (от 80 кв метров) в проектах высокого класса. Видим, что состоятельные новосибирцы приобретают жилье в Бруснике для своих семей и обосновываются в наших проектах надолго, — констатируют в компании.

Проекты года

В 2024 году «Брусника» построила первую в истории компании 100-метровую башню в проекте «Мылзавод» и башню в квартале «На Декабристов». В ней девелопер использовал панели для отделки фасадов из архитектурного бетона. Причем это собственная разработка Брусники — от формулы бетона до производства и монтажа.

Однако самым значимым в ушедшем году для «Брусники» стал земельный участок в рамках проекта КРТ возле «Локомотив Арены» и озера Верховое. Сделка стала рекордом 2024 года даже на федеральном уровне. По стоимости права за заключение договора КРТ этот проект занял третье место в России (уступая лишь проектам в Москве и Санкт-Петербурге). Компания приобрела участок на Журинском спуске (между улицей Фрунзе и Ипподромской) более чем 3,1 млрд рублей — в 25 раз больше начальной цены лота.

— Проект, который мы построим на этом участке, изменит облик города и станет новой точкой притяжения для горожан и туристов, — прокомментировал Сергей Гапоненко, руководитель отдела мастер-плана компании «Брусника». ― Для такой территории, как Журинский спуск, это принципиально важно. Нам очень повезло с соседством: рядом ― стадион «Локомотив», это подсказывает много интересных решений по спортивной инфраструктуре.

Для разработки проекта и создания архитектуры и ландшафта мирового уровня, компания привлекла экспертов из глобальных бюро Turisncape и Aedas, которые специализируются на создании современной архитектуры и общественных пространств, в том числе водных объектов.

В новом квартале будут использованы разные типологии застройки: от высотных зданий до средне- и малоэтажной застройки. Здесь можно будет проследить черты других проектов «Брусники» в Новосибирске – комплексная застройка, как на «Европейском береге», доминанты «Панорамы», урбан-виллы квартала «На Никитина». Сочетание композиционных и инфраструктурных решений позволит жилмассиву стать достойной альтернативой центра города.

Территория непростая в смысле розы ветров и обладающая приметами «ноль-среды» сегодня практически выключена из городской жизни. Город во всем многообразии своих функций сегодня шумит вокруг этого «острова», будто выпавшего из современности. И поэтому у Брусники архитектурно-планировочные решения для этой территории предлагаются максимально многозадачные: в типологию застройки включены и жилые здания, и соцкультбыт, и деловая недвижимость.

В ансамбле будут и офисные здания, и разноформатная торговля, ориентированная портально-витринными частями как на внешний контур улицы Фрунзе, так и нас собственную, внутреннюю ось – пешеходную улицу-променад, с озером в центре.

— В районе Журинского спуска появится альтернативный центр города, где будет сочетаться природный и урбанистический контекст, общественные, деловые и спортивные пространства, куда будут приходить и горожане, и туристы. Новосибирск обладает огромным потенциалом развития. С принятием закона о КРТ у нас появились шансы преобразить центральные локации города, сделать город более связным, современным и эстетичным, — констатируют в компании.

Социальные объекты

В конце 2024 года компания получила разрешение на строительство первого из трех домов-кварталов проекта «Лебедевский» в Заельцовском районе Новосибирска.

В первой очереди запланирован встроенный детский садик на 90 мест, который Брусника передаст в муниципальную собственность.

Стоит отметить, сто социальным объектам «Брусника» уделяет особое внимание. Все объекты девелопера строятся с полноценной социальной инфраструктурой. Одним из ярких проектов является школа №220 в микрорайоне «Европейский берег».

Школа на 825 мест построена по нетиповому проекту, аналогов которому нет не только в городе, но и в России. Для проектирования здания компания-застройщик привлекла Центр разработки образовательных систем «Умная школа», голландскую архитектурную компанию и ландшафтное бюро.

Новосибирская школа заняла второе место в конкурсе «ТОП ЖК–2024», проводимом Единым ресурсом застройщиков, в номинации «Лучшая школа от застройщика». Первое и третье места заняли образовательные учреждения из Москвы.

Зампред правительства РФ по строительству Марат Хуснуллин поручил единому заказчику в сфере строительства в лице Минстроя взять новосибирскую школу за образец, который будет тиражироваться на всей территории Российской Федерации. На сегодняшний день социальные объекты стали новым направлением в деятельности Брусники. Компания проектирует и строит сразу шесть десятков школ, детских садов, соседских центров по всей России.

В октябре 2024 года строители забили первую сваю для строительства второй школы в микрорайоне «Евроберег». Она рассчитана на 1,1 тысячу учеников. Компания спроектировала здание и прилегающую территорию школы.

Ипотечные программы

Отмена льготной ипотеки и ужесточение условий по существующим госпрограммам стали причиной роста ставок по кредитам и серьезным падением спроса на покупку жилья. По оценке независимого аналитика рынка новостроек Новосибирска Сергея Николаева, к концу года число проданных лотов в новостройках региона по сравнению с 2023 годом снизилось на 31%, в том числе, квартир — на 32,8% и апартаментов — на 4,6%.

В такой ситуации надежные застройщики вынуждены поддерживать клиентов собственными программами и дифференцировать способы оплаты. Благодаря этому удается не только удержать лидирующие позиции, но и увеличить продажи, в том числе по ипотечным программам.

В «Бруснике» в 2024 года рост показали все ипотечные программы. Например, на семейную ипотеку приходится почти половина всех льготных кредитов. Доля этой программы при покупке недвижимости в Бруснике выросла с 35 до 45%. Показала рост и ипотека с господдержкой. Если в 2023 году на нее приходилось 4%, то в 2024 году она составила 17%. Однако самый большой рост среди ипотечных программ показала IT-ипотека. Её доля выросла сразу на 5% (с 17 до 22%).

— В Новосибирске мы увеличили долю рынка на 3%. Продемонстрировали высокий уровень адаптивности, вернувшись в 2024 к объемам продаж более стабильного 2021 года даже с учетом ситуации с растущей ключевой ставкой.

Кроме того, компания продолжает активную региональную экспансию, в ближайшие годы проекты Брусники появятся в Санкт-Петербурге и Ленобласти, в Липецке, Перми и Челябинске.

Познакомиться с проектом «Брусники» можно на сайте.

Застройщик: ООО «Брусника». Проектные декларации на строящиеся объекты на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляют ПАО «Совкомбанк», ПАО «Сбербанк».