Бывшего алтайского чиновника обвинили в превышении должностных полномочий

Горно-Алтайский городской суд Республики Алтай вынес приговор по уголовному делу по обвинению бывшего директора казенного учреждения Республики Алтай «Управление капитального строительства Республики Алтай». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает пресс-служба Управления генпрокуратуры РФ по СФО.

— В 2017-2018 гг. подсудимый, вступив в преступный сговор с первым заместителем председателя правительства Республики Алтай и генеральным директором АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию Республики Алтай», подписал акты о приемке выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о выполнении части работ по строительству объекта «Механическая система оснежения горнолыжного комплекса «Манжерок»». В результате его преступных действий приняты и оплачены фактически невыполненные и выполненные ненадлежащим образом строительные работы на сумму около 137 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее был осужден генеральный директор АО «Агентство по ипотечному и жилищному кредитованию Республики Алтай». Гражданский иск прокурора республики о возмещении ущерба на сумму, равную почти 137 млн рублей, был удовлетворен в солидарном порядке. Также наложен арест на имущество осужденного.

Уголовное дело в отношении должностного лица правительства республики находится на рассмотрении в суде.